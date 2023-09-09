"Погані хлопці" на G20: Politico назвав контроверсійні фігури саміту, які "грають м'язами"

В Індії 9 вересня стартує саміт G20, однією з тем якого буде війна в Україні. На саміті в Індії представники західних демократій зустрінуться з так званими "поганими хлопцями", які відіграють дедалі більшу роль у переговорах щодо України.

Хоча лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Владімір Путін пропустять саміт G20, видання Politico називає решту так званих "поганих хлопців", з якими західним демократіям доведеться вести переговори.

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Захід визнає, що Україні потрібна підтримка за межами Європи та Північної Америки

Видання підкреслює, що деякі з цих міжнародних "поганих хлопців" також відіграють дедалі активнішу роль у переговорах щодо війни в Україні, що вітає Київ.

Як приклад Politico наводить лідера Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, який візьме участь у саміті G20. За даними американської розвідки, він схвалив жорстоке вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Водночас у серпні 2023 року він приймав у Джидді саміт "формули миру" щодо війни в Україні.

Також видання згадує президента Туреччини Реджепа Ердогана. У контексті Ердогана Politico пише, що турецький президент "замкнув тисячі політичних опонентів і пригнічує свободу ЗМІ".

Крім того, цього тижня Ердоган зустрівся з Путіним у спробі розблокувати поставки зерна через Червоне море.

Загалом західні дипломати не соромляться спілкуватися з "поганими хлопцями" з G20, що відображає дедалі більше розуміння у західних столицях того, що боротьба за прихильність громадськості до війни в Україні не працює і потребує підтримки з боку країн за межами заможних столиць Європи та Північної Америки,

– мовиться у повідомленні.

"Я тут не для того, щоб виставляти оцінки", – заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван, відповідаючи на запитання про те, чи передавав президент Байден під час своїх численних зустрічей з індійським лідером заклопотаність США з приводу діяльності Нарендри Моді в галузі релігійних свобод і свобод преси.

Очікується, що Байден проведе зустріч з Мухаммедом ібн Салманом, з яким торік він обмінявся сумнозвісним ударом кулака, що для багатьох стало знаком того, що все прощено.

Україна залишалася найбільш спірним питанням для дипломатів G20

Один із європейських чиновників, які брали участь у підготовці, високо оцінив залаштункову роботу Індії з досягнення консенсусу щодо угоди замість того, щоб погоджуватися на різних позиціях.

"Якщо їм це вдасться, то це покаже, що у G20 є майбутнє", – сказав чиновник, якому було надано анонімність, щоб говорити відкрито через делікатний характер питання.

Україна залишалася найбільш спірним питанням для дипломатів G20, які намагалися виробити комюніке саміту, і переговори тривали до вечора п'ятниці.

Країни G7 і ЄС вимагають, щоб у формулюваннях були відображені закріплені в Статуті ООН принципи територіальної цілісності та національного суверенітету.

Самовпевненість Індії свідчить про глибші геополітичні зрушення

Не меншу увагу приділяють і питанням світової економіки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц приземлився в Делі якраз у той момент, коли економічні дані показали, що промислове виробництво в європейській економічній державі в липні знову впало.

Китай бореться з уповільненням економіки та кризою у сфері нерухомості. Але саме в таких країнах, як Індія, спостерігаються прискорені темпи зростання, які дозволяють говорити про те, що економіка перебуває на підйомі.

У Нью-Делі гігантські плакати із зображенням усміхненого Моді, прем'єр-міністра Індії, прикрашають вулиці в центрі міста.

Зараз Індія перебуває в променях сонця. Уряд Моді використовує своє перебування в кріслі прем'єр-міністра, щоб показати, що він може відігравати активнішу роль у світовому порядку.

Самовпевненість Індії, яка приймає саміт, свідчить про глибші геополітичні зрушення.

За словами трьох західних чиновників, безпосередньо знайомих з ходом підготовки до саміту, Бразилія і Південна Африка, зокрема, відіграють ключову роль у координації з Індією в досягненні консенсусу за підсумковою декларацією саміту – "святого грааля подібних зустрічей".