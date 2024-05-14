Дипломатія і пістолет: політолог пояснив значення Саміту миру

Запланований на червень український Саміт миру має важливе значення. На таких заходах ухвалюються певні рішення, відбувається формування негласної коаліції.

Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Загородній, зауваживши, що було б добре, щоб Китай також взяв участь у Саміті миру.

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Яке значення Саміту миру

Загородній зазначив, що Саміт миру – це дипломатична рамка, яка обов'язково повинна бути. На порядку денному там має бути тема, який вигляд матиме світ після війни, або розв'язання поточних питань.

За його словами, якщо брати аналогію з Другою світовою війною, це щось на кшталт зустрічі Рузвельта, Черчилля і Сталіна в Тегерані у 1943 році. Потім була Ялтинська конференція, а далі Потсдамська конференція.

Тому це звіряння годинників, формування негласної коаліції,

– сказав політолог.

Тобто, наголосив він, це "цементування" такої коаліції, щоб показати, якою є позиція та конкретні пункти декларації, що змін жодних потім не відбудеться.

Як реалізувати декларацію Саміту миру

Політолог пояснив, що без успішної реалізації на полі бою такі декларації так і залишалися б лише деклараціями.

Як я говорю, дипломатія – це гарні слова, а далі потрібен пістолет для реалізації цієї дипломатії,

– заявив Загородній.

Тому, за його словами, далі вступає в дію українська армія, союзники, які допомагають нашим воїнам втілювати у життя те, що написано в принципах, які були закладені на Саміті миру.

Щодо Китаю, додав він, звичайно, хотілося б, щоб він був присутній на Саміті миру. Але якщо представника Пекіна все ж не буде там, то це не критично.

Адже, зауважив він, Китай, незважаючи на слова й декларації, відверто підтримує Росію через своїх проксі – Північну Корею, Іран, Сирію. Так Пекін фактично реалізує тактику розхитування Заходу, також він є одним із бенефіціарів того, що відбувається в Україні.

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