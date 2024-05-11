Глава католицької церкви Папа Римський Франциск ще не підтвердив свою участь. Та очільник православної церкви Варфоломій запевнив президента України, що прибуде на саміт.

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Варфоломій візьме участь у саміті миру

Володимир Зеленський розповів, що провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Український лідер привітав його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі,

– заявив Зеленський.

Український лідер під час традиційного звернення до українців 10 травня розповів, що запросив на Глобальний саміт миру у Швейцарії:

президента Аргентини,

прем'єр-міністра Ісландії,

Вселенського патріарха.

Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права. Не менш активно будемо діяти й надалі – усі континенти, усі погляди країн мають бути представлені на Саміті миру,

– запевнив президент України.

Він пояснив, що Росія намагається зірвати саміт. Проте, що більш змістовним буде саміт, то ближчим буде мир.

"Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами", – пояснив Зеленський.

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