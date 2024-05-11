Глава католицької церкви Папа Римський Франциск ще не підтвердив свою участь. Та очільник православної церкви Варфоломій запевнив президента України, що прибуде на саміт.
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Варфоломій візьме участь у саміті миру
Володимир Зеленський розповів, що провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Український лідер привітав його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.
Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі,
– заявив Зеленський.
Український лідер під час традиційного звернення до українців 10 травня розповів, що запросив на Глобальний саміт миру у Швейцарії:
- президента Аргентини,
- прем'єр-міністра Ісландії,
- Вселенського патріарха.
Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права. Не менш активно будемо діяти й надалі – усі континенти, усі погляди країн мають бути представлені на Саміті миру,
– запевнив президент України.
Він пояснив, що Росія намагається зірвати саміт. Проте, що більш змістовним буде саміт, то ближчим буде мир.
"Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами", – пояснив Зеленський.
Коротко про Глобальний самі миру у Швейцарії
- Глобальний саміт миру у Швейцарії пройде 15 – 16 травня 2024 року. У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн.
- На саміті розглядатимуть 3 питання. Зокрема, мовитиметься про енергетичну безпеку, ядерну безпеку та питання вільного судноплавства.
- Окрім того, говоритимуть про питання обміну, тобто гуманітарний трек, до якого входить 2 підпитання – це обмін всіх на всіх та повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію.
- На саміт не запрошували Росію, проте згодом розроблені там деталі "мирного плану" передадуть країні-агресорці. Москви не буде на саміті, щоб вона нічого не заблокувала.