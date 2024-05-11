Глава католической церкви Папа Римский Франциск еще не подтвердил свое участие. Но глава православной церкви Варфоломей заверил президента Украины, что прибудет на саммит.

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Варфоломей примет участие в саммите мира

Владимир Зеленский рассказал, что провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Украинский лидер поздравил его Всесвятейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер во время традиционного обращения к украинцам 10 мая рассказал, что пригласил на Глобальный саммит мира в Швейцарии:

президента Аргентины,

премьер-министра Исландии,

Вселенского патриарха.

Я благодарен каждому за стремление восстановить полную действенность международного права. Не менее активно будем действовать и в дальнейшем – все континенты, все взгляды стран должны быть представлены на Саммите мира,

– заверил президент Украины.

Он объяснил, что Россия пытается сорвать саммит. Однако, чем более содержательным будет саммит, тем ближе будет мир.

"Очевидно, что Путин этого не хочет. Очевидно, что он будет и дальше пробовать срывать наши усилия – и попытками наступать, и попытками подрывать наши договоренности с другими лидерами", – объяснил Зеленский.

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