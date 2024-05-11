Глава католической церкви Папа Римский Франциск еще не подтвердил свое участие. Но глава православной церкви Варфоломей заверил президента Украины, что прибудет на саммит.
Заметьте У Зеленского ответили, будет ли российская оппозиция на саммите мира в Швейцарии
Варфоломей примет участие в саммите мира
Владимир Зеленский рассказал, что провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Украинский лидер поздравил его Всесвятейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.
Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского Патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер во время традиционного обращения к украинцам 10 мая рассказал, что пригласил на Глобальный саммит мира в Швейцарии:
- президента Аргентины,
- премьер-министра Исландии,
- Вселенского патриарха.
Я благодарен каждому за стремление восстановить полную действенность международного права. Не менее активно будем действовать и в дальнейшем – все континенты, все взгляды стран должны быть представлены на Саммите мира,
– заверил президент Украины.
Он объяснил, что Россия пытается сорвать саммит. Однако, чем более содержательным будет саммит, тем ближе будет мир.
"Очевидно, что Путин этого не хочет. Очевидно, что он будет и дальше пробовать срывать наши усилия – и попытками наступать, и попытками подрывать наши договоренности с другими лидерами", – объяснил Зеленский.
Коротко о Глобальном саммите мира в Швейцарии
- Глобальный саммит мира в Швейцарии пройдет 15 – 16 мая 2024 года. В нем примут участие от 80 до 100 стран.
- На саммите будут рассматривать 3 вопроса. В частности, речь пойдет об энергетической безопасности, ядерной безопасности и вопросах свободного судоходства.
- Кроме того, будут говорить о вопросы обмена, то есть гуманитарный трек, в который входит 2 подвопроса – это обмен всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.
- На саммит не приглашали Россию, однако впоследствии разработанные там детали "мирного плана" передадут стране-агрессору. Москвы не будет на саммите, чтобы она ничего не заблокировала.