Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что российские оппозиционеры формируют неправильную повестку дня в своей стране, готовя расследование о девяностых годах, о том, почему Путин стал президентом, почему Борис Ельцин имел номенклатурную коррупцию. Эти расследования ни на что не влияют, поэтому на саммите мира им нечего делать.
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Оппозиция в России не действует
Подоляк отметил, что деятельность российских оппозиционеров, в частности Юлии Навальной, не направлена на глобальные изменения. По его мнению, она не вызовет какую-то реакцию в России, не приведет к бунтам.
Они (российская оппозиция – 24 Канал) сегодня неактуальны, потому что практически ничего не говорят о войне,
– сказал он.
Советник главы Офиса Президента отметил, что есть и отдельные политические группы, которые говорят о последствиях российской агрессии и необходимости помочь Украине. Однако "системная оппозиция", которая получает мировые награды за свою деятельность и не пытается повлиять на прекращение войны, не имеет права участвовать в Глобальном саммите мира.
Эти люди живут совсем в другой, измененной повестке дня, которая никак не влияет ни на войну, ни на мир, ни на понимание Россией того ужаса, который она сегодня совершает. Это наоборот опасно,
– отметил Михаил Подоляк.
Глобальный саммит мира: основное
- 15 – 16 мая в Швейцарии пройдет первый Глобальный саммит мира по войне в Украине. Дмитрий Кулеба объяснил, почему на нем не будет представителей страны-агрессора. Министр иностранных дел подчеркнул, что приглашение России на саммит мира не будет иметь смысла. В то же время ее могут привлечь к переговорам в будущем.
- Вблизи швейцарского города Люцерн состоится первый Глобальный саммит мира. Известно, что приглашение на мероприятие прислали более 160 государствам мира. Москву же решили не звать. Хотя в Швейцарии неоднократно заявляли о готовности принять на саммите Россию.
- Швейцария пригласила Папу Римского на саммит мира. Об этом заявила президент Швейцарии. Виола Амгерд отметила, что Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.