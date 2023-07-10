Що може почути Україна на саміті НАТО: Клочок припустив пропозицію партнерів

У Вільнюсі 11 – 12 липня відбудеться саміт НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на ньому Україні запропонують пакет рішень, який наблизить її приєднання до Північноатлантичного альянсу. Та якщо США розуміють важливість України у питаннях досягнення власних стратегічних цілей, мовиться про відносини з Китаєм, то для української держави має бути чіткий сигнал.

Про це 24 Каналу заявив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що США не відмовляться від України як від члена Альянсу.

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Роль України

НАТО має низку проблем. Про них почали говорити нещодавно. Президент США Джо Байден заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед Альянсу не було єдності щодо підтримки України.

"Україна в цій історії матиме ключову, одну з найважливіших ролей, щоби НАТО об'єдналося та було більш рішучим у питаннях забезпечення безпеки всього світу", – зауважив Клочок.

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Чого очікувати від саміту

На саміті у Вільнюсі можуть ухвалити такі ключові документи:

Оборонна стратегія НАТО

Гарантії безпеки для України

Декларація про перспективи членства України в Альянсі

Те, що Україна стане членом НАТО – сумнівів немає. Однак, якщо Альянс таки відмовить, це буде підігрування Росії. А якщо погодиться – то це виклики для усього НАТО. Та чи готовий блок до них – питання відкрите. Найімовірніше, третій документ матиме певні перспективи, але дедлайни можуть бути розмитими.

Ні, це непогано. Як говорить Джозеф Байден: "Набуття членства в НАТО – це процес. Це не просто військово-політичний союз, а це процес, який Україна має пройти, зміцнюючи, демократизуючись на цьому шляху",

– зауважив керівник аналітичного центру "Вежа".

Безумовно, що наші дії, які будуть пов'язані із проходженням цього шляху, матимуть мету – припинення війни Росії проти України. Варто зауважити, що для одного з основних гравців Альянсу – США – нині основним викликом є навіть не російсько-українська війна, а Китай. Для США КНР залишається загрозою №1. Про це говорять американські аналітики, директор ЦРУ і президент США.

"Для них дуже важливо зараз мати баланс, який стримуватиме саме збільшення геометричної прогресії економічної та військової потужностей Китаю. А таким балансом є Росія", – наголосив Клочок.

Історія з тим, що Україні не дадуть програти – вона багато в чому й визначатиме політику Північноатлантичного альянсу загалом. Водночас, країни Східної Європи – Польща, країни Балтії, Румунія – мають категоричну позицію щодо вступу України до НАТО. Усе, щоби українська держава була для них "фортецею" у безпекових питаннях від агресії Росії.

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