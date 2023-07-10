Что может услышать Украина на саммите НАТО: Клочок предположил предложение партнеров

В Вильнюсе 11 – 12 июля состоится саммит НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на нем Украине будет предложен пакет решений, который приблизит ее присоединение к Североатлантическому альянсу. Но если США понимают важность Украины в вопросах достижения собственных стратегических целей, говорится об отношениях с Китаем, то для украинского государства должен быть четкий сигнал.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что США не откажутся от Украины как от члена Альянса.

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Роль Украины

У НАТО есть ряд проблем. О них стали говорить недавно. Президент США Джо Байден заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину среди Альянса не было единства поддержки Украины.

"Украина в этой истории будет иметь ключевую, одну из важнейших ролей, чтобы НАТО объединилось и было более решительным в вопросах обеспечения безопасности всего мира", – отметил Клочок.

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Чего ждать от саммита

На саммите в Вильнюсе могут принять следующие ключевые документы:

Оборонная стратегия НАТО

Гарантии безопасности для Украины

Декларация о перспективах членства Украины в Альянсе

То, что Украина станет членом НАТО – сомнений нет. Однако, если Альянс таки откажет, это будет подыгрывание России. А если согласится – это вызовы для всего НАТО. Но готов ли к ним блок – вопрос открытый. Скорее всего, у третьего документа будут определенные перспективы, но дедлайны могут быть размытыми.

Нет, это неплохо. Как говорит Джозеф Байден: "Приобретение членства в НАТО – это процесс. Это не просто военно-политический союз, а это процесс, который Украина должна пройти, укрепляя, демократизируясь на этом пути",

– отметил руководитель аналитического центра "Вежа".

Безусловно, что наши действия, которые будут связаны с прохождением этого пути, будут иметь цель – прекращение войны России против Украины. Следует отметить, что для одного из основных игроков Альянса – США – ныне основным вызовом является даже не российско-украинская война, а Китай. Для США КНР остается угрозой №1. Об этом говорят американские аналитики, директор ЦРУ и президент США.

"Для них очень важно сейчас иметь баланс, который будет сдерживать именно увеличение геометрической прогрессии экономической и военной мощей Китая. А таким балансом является Россия", – подчеркнул Клочок.

История с тем, что Украине не дадут проиграть – она во многом будет определять политику Североатлантического альянса в целом. В то же время страны Восточной Европы – Польша, страны Балтии, Румыния – имеют категорическую позицию по вступлению Украины в НАТО. Все, чтобы украинское государство было для них "крепостью" в вопросах безопасности от агрессии России.

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