Об этом 24 Каналу заявил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что США не откажутся от Украины как от члена Альянса.
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Роль Украины
У НАТО есть ряд проблем. О них стали говорить недавно. Президент США Джо Байден заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину среди Альянса не было единства поддержки Украины.
"Украина в этой истории будет иметь ключевую, одну из важнейших ролей, чтобы НАТО объединилось и было более решительным в вопросах обеспечения безопасности всего мира", – отметил Клочок.
Какие решения могут быть на саммите НАТО в Вильнюсе: смотрите видео
Чего ждать от саммита
На саммите в Вильнюсе могут принять следующие ключевые документы:
- Оборонная стратегия НАТО
- Гарантии безопасности для Украины
- Декларация о перспективах членства Украины в Альянсе
То, что Украина станет членом НАТО – сомнений нет. Однако, если Альянс таки откажет, это будет подыгрывание России. А если согласится – это вызовы для всего НАТО. Но готов ли к ним блок – вопрос открытый. Скорее всего, у третьего документа будут определенные перспективы, но дедлайны могут быть размытыми.
Нет, это неплохо. Как говорит Джозеф Байден: "Приобретение членства в НАТО – это процесс. Это не просто военно-политический союз, а это процесс, который Украина должна пройти, укрепляя, демократизируясь на этом пути",
– отметил руководитель аналитического центра "Вежа".
Безусловно, что наши действия, которые будут связаны с прохождением этого пути, будут иметь цель – прекращение войны России против Украины. Следует отметить, что для одного из основных игроков Альянса – США – ныне основным вызовом является даже не российско-украинская война, а Китай. Для США КНР остается угрозой №1. Об этом говорят американские аналитики, директор ЦРУ и президент США.
"Для них очень важно сейчас иметь баланс, который будет сдерживать именно увеличение геометрической прогрессии экономической и военной мощей Китая. А таким балансом является Россия", – подчеркнул Клочок.
История с тем, что Украине не дадут проиграть – она во многом будет определять политику Североатлантического альянса в целом. В то же время страны Восточной Европы – Польша, страны Балтии, Румыния – имеют категорическую позицию по вступлению Украины в НАТО. Все, чтобы украинское государство было для них "крепостью" в вопросах безопасности от агрессии России.
Саммит НАТО: последние новости
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе. Глава украинского государства присоединится на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО. Ранее Зеленский заявлял, что не собирается ехать на саммит "для развлечений".
- Североатлантический альянс наспех готовит гарантии безопасности для Украины. Они будут действовать до тех пор, пока государство не станет членом Альянса. Гарантии должны согласовать до саммита в Вильнюсе.
- Владимир Зеленский заявил, что после саммита НАТО Украина ожидает получить мощные результаты, способствующие усилению украинской обороны. Он подчеркнул, что сейчас страна работает над тем, чтобы улучшить результаты встречи.