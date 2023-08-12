Чебурнет маякує на горизонті: Google почав блокувати послуги для підсанкційних компаній Росії

Корпорація Google проти ночі 10 серпня почала масовано блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, які потрапили під санкції США.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зазначив, що Захід продовжує процес ізоляції країни-агресорки.

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Відключать без попередження

Після блокування сервісів Google Workspace (зокрема пошти, документи, диск та інші) співробітники компанії не можуть відкрити корпоративну пошту, а також скористатися електронним документообігом через Google Docs.

Це може призвести до фінансових і репутаційних втрат російських компаній, адже майже всі їхні важливі документи та електронні листи зберігаються в корпоративному сховищі Google.

Водночас за повідомленням співробітників російських підсанкційних підприємств, на сьогодні приблизно 30% корпоративної інформації компаній країни-агресорки зберігається на сервісі Google Workspace.

Військовий експерт про відключення російських підсанкційних компаній від сервісів Google: дивіться відео

Крім того, Google продовжить блокування російських компаній, що перебувають під західними санкціями. Ба більше, корпорація може це здійснювати без попередження, що унеможливить росіянам зробити резервне копіювання інформації на інших сервісах.

"Продовжується відключення Росії від світової мережі інтернет. І напевно чебурнет маякує на горизонті", – припустив Олег Жданов.

Більше про вплив санкції на економіку Росії

Також американська компанія Microsoft має намір після 30 вересня припинити продовження ліцензії на софт російським компаніям. Раніше компанії країни-агресорки мали можливість користуватись продуктами Microsoft, якщо вони були придбані на момент введення санкцій.

Водночас російський рубль продовжує своє падіння. Зараз в обмінниках за 1 долар дають 100 рублів. Нагадаємо, що так низько рубль падав в останнє в березні 2022 року, коли економіка Росії зазнала перших санкцій. Крім того, рубль зараз є у трійці найслабших валют світу.

Також стрімко скорочується економіка країни-агресорки. У порівнянні з 2022 роком економіка Росії втратила 153 мільярди доларів. Завдяки цьому вона посіла перше місце серед країн, економіки яких скорочуються.