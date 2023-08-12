Чебурнет маячит на горизонте: Google начал блокировать услуги для подсанкционных компаний России

Корпорация Google в ночь на 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для российских компаний, попавших под санкции США.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что Запад продолжает процесс изоляции страны-агрессора.

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Отключат без предупреждения

После блокировки сервисов Google Workspace (в частности, почты, документы, диск и другие) сотрудники компании не могут открыть корпоративную почту, а также воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs.

Это может привести к финансовым и репутационным потерям российских компаний, ведь почти все их важные документы и электронные письма хранятся в корпоративном хранилище Google.

В то же время по сообщению сотрудников российских подсанкционных предприятий, на сегодняшний день примерно 30% корпоративной информации компаний страны-агрессора хранится на сервисе Google Workspace.

Военный эксперт об отключении российских подсанкционных компаний от сервисов Google: смотрите видео

Кроме того, Google продолжит блокировку находящихся под западными санкциями российских компаний. Более того, корпорация может это осуществлять без предупреждения, что делает невозможным для россиян резервное копирование информации на других сервисах.

"Продолжается отключение России от мировой сети интернет. И наверняка чебурнет маячит на горизонте", – предположил Олег Жданов.

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Также американская компания Microsoft намерена после 30 сентября прекратить продление лицензии на софт российским компаниям. Ранее компании страны-агрессора имели возможность использовать продукты Microsoft, если они были приобретены на момент введения санкций.

В то же время российский рубль продолжает свое падение. Сейчас в обменниках за 1 доллар дают 100 рублей. Напомним, что так низко рубль падал в последний раз в марте 2022 года, когда экономика России подверглась первым санкциям. Кроме того, рубль сейчас находится в тройке самых слабых валют мира.

Также стремительно сокращается экономика страны-агрессора. По сравнению с 2022 годом экономика России потеряла 153 миллиарда долларов. В результате она заняла первое место среди стран, экономики которых сокращаются.