Через міжнародні санкції Росія зупинила частину робіт на найбільшому у світі заводі зі скрапленого природного газу, розташованому неподалік Мурманська. Йдеться про проєкт "Арктик СПГ 2", який мав стати ключовим для російської газової індустрії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Падіння попиту, зупинка будівництва платформ і проблеми з логістикою завдали серйозного удару по амбіціях Кремля.

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Проєкт, яким хвалився Путін, зазнає краху

Верф у селі Білокам'янка, де працювали до 15 тисяч людей, тепер фактично занедбана. Більшість підрядників залишили об'єкт, і роботи майже повністю зупинилися.

Рік тому президент Росії Владімір Путін разом із главою компанії "Новатек" Лєонідом Міхельсоном вихвалялися, що проєкт стане передовим об'єктом світової промисловості.

Проте санкції США та ЄС, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну, перекрили доступ до технологій і постачань необхідного обладнання.

Нагадаємо, завод "Арктик СПГ 2" мав переробляти газ із родовищ Західного Сибіру та експортувати його до Азії. Росія встигла побудувати дві з трьох запланованих платформ, але вони так і не запрацювали. Третя платформа, за оцінками експертів, взагалі навряд чи буде завершена.

Відсутність танкерів і міжнародний бойкот

Санкції спричинили ще одну критичну проблему для "Новатеку" – брак криголамів і танкерів-газовозів, необхідних для транспортування скрапленого газу.

Суднобудівні компанії відмовляються співпрацювати з Росією, побоюючись потрапити під санкційний тиск.

Серйозним ударом стало також рішення Індії, яка оголосила, що не купуватиме газ у "Арктик СПГ 2". Проте країна досі приймає частину російських поставок – наприклад, нафти від компанії "Роснефть 2.

За даними аналітиків, санкції проти російських СПГ-проєктів стали одними з найефективніших заходів, спрямованих проти енергетичного сектора Росії. Їхній вплив вже призвів до зупинки великих проєктів, які Кремль розглядав як стратегічно важливі для економіки країни.

