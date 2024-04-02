Перебуває у "розумовому сп'янінні": як Путін хоче підняти економіку Росії

Кремлівський диктатор Владімір Путін хоче, щоб Росія за показниками ВВП була четвертою економікою у світі. Однак це нереальна ціль, адже експорт нафти, газу і так далі суттєво впав через санкції.

Це 24 Каналу зауважив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Однак російські чиновники постійно доповідають Путіну про нібито "високі показники".

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"Путін перебуває у стані розумового сп'яніння. Його начальники доповідають, що "все шалено росте". Він ставить все престижніші цілі, хоча вони нереальні", – підкреслив він.

Росію вирізають зі світової економіки

Ігор Ліпсіц зазначив, що у 2022 році Росія майже догнала Німеччину по ВВП, однак лише в умовному перерахунку по паритету купівельної спроможності. Це була штучно розрахована картинка. Тоді Кремлю це вдалось, тому що тоді були величезні прибутки від експорту. Адже на нафту наклали санкції тільки з грудня 2022 року.

Зараз картина гірша. Путін не розуміє, що зараз експорт падає. Світ відмовляється від російського цільового матеріалу. Уже навіть мовиться про санкції проти алюмінію. Це практично останній цільовий товар Росії, який ще не до кінця обкладений санкціями,

– пояснив він.

Якщо накладуть санкції на алюміній, то залишиться тільки збагачений уран, але він не принесе великих прибутків. Майже все, що давало Росії величезний ВВП, нафта, газ, мінеральні добрива, чорні, кольорові метали, не дуже експортуються.

"Тому ці ідеї – це ніби продовження інерції, яка вже зламалась. Росію вирізають зі світової економіки. У висновку це смішні цифри, які озвучуються, щоб Путін був щасливий", – додав доктор економічних наук.

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