Нові санкції проти росії хочуть ввести наступного тижня: днями будуть консультації, – журналіст

Санкційний тиск проти росії продовжує посилюватись. Невдовзі державу-агресорку може сколихнути новий пакет обмежень, покликаний продовжувати її послаблення.

Про це розповів журналіст Рікард Юзвяк. Він зауважив, що мовиться про черговий пакет санкцій. Але він не впевнений, що це буде саме сьомий, а не доповнення до шостого.

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Новий пакет санкцій обговорять невдовзі

Зі слів Юзвяка, консультації з країнами, які входять до Євросоюзу, повинні стартувати цього тижня. Під час них обговорюватимуть посилення санкцій проти росії.

Але журналіст не впевнений, що мовиться саме про сьомий пакет. Він радше переконаний, що високопосадовці обговорять лазівки, які містив попередній, а також доповнять список імен, які потрапляють під обмеження.

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про долю сьомого пакета санкцій проти росії. Він зауважив, що наразі над документом працюють. І він повинен продовжувати вдаряти по економіці країни-агресорки.

Можуть запровадити газове ембарго

Глава ОП підкреслив, що у Польщі виступають за включення газового ембарго до нового пакета санкцій проти росії. Зі слів Андрія Єрмака, наша держава запропонувала піти на такий крок. І на це є низка вагомих причин. Але найголовніша полягає в тому, що кремль більше не матиме чим шантажувати Захід.

Газове ембарго – це сильна відповідь на будь-який енергетичний шантаж кремля. Західний світ має продемонструвати, що більше не буде залежати від російських енергоресурсів,

– підкреслив Єрмак.

Напередодні спалахнув чималий скандал. А пов'язаний він із тим, що Канада погодилась передати Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для "Північного потоку". Зауважимо, що вона потрібна для того, щоб російський газогін відновив свою повноцінну роботу.

Поступки можуть мати негативні наслідки

Мовляв, на такий крок змушені піти, щоб не залишити Німеччину без блакитного палива на зиму. В Україні на цю ситуацію відреагували гостро. Володимир Зеленський зробив акцент на винятках. Він підкреслив, що якщо росії вдалось досягнути поступок у санкційних питаннях щодо турбіни, то що може чекати далі?

Президент підкреслив, що такі кроки загрожують не лише нашій державі, а й усьому світу. Не виключено, що саме для цього й зустрінуться представники країн-членів ЄС. Під час консультацій вони обговорять механізми, які дозволять мінімізувати обхід санкцій.

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