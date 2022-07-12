Новые санкции против россии хотят ввести на следующей неделе: на днях будут консультации

Санкционное давление против россии продолжает усиливаться. Вскоре государство-агрессор может всколыхнуть новый пакет ограничений, призванный продолжать его ослабление.

Об этом рассказал журналист Рикард Юзвяк. Он отметил, что речь идет об очередном пакете санкций. Но он не уверен, что это будет именно седьмой, а не дополнение к шестому.

Читайте также Французский бренд, связанный с миллиардером из топ 3, уходит из россии: что следует знать

Новый пакет санкций обсудят вскоре

По словам Юзвяка, консультации со странами, входящими в Евросоюз, должны стартовать на этой неделе. В ходе них будут обсуждаться усиление санкций против россии.

Но журналист не уверен, что говорится именно о седьмом пакете. Он скорее убежден, что высокопоставленные должностные лица обсудят лазейки, которые содержал предыдущий, а также дополнят список попадающих под ограничения имен.

В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о судьбе седьмого пакета санкций против россии. Он отметил, что сейчас над документом работают. И он должен продолжать ударять по экономике страны-агрессора.

Могут ввести газовое эмбарго

Глава ОП подчеркнул, что в Польше выступают за включение газового эмбарго в новый пакет санкций против россии. По словам Андрея Ермака, наше государство предложило пойти на такой шаг. И на это есть ряд веских причин. Но самая главная заключается в том, что кремлю больше нечем будет шантажировать Запад.

Газовое эмбарго – это сильнейший ответ на любой энергетический шантаж кремля. Западный мир должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов,

– подчеркнул Ермак.

Накануне разразился немалый скандал. А связан он с тем, что Канада согласилась передать Германии отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Заметим, что она необходима для того, чтобы российский газопровод возобновил свою полноценную работу.

Уступки могут иметь негативные последствия

Мол, на такой шаг вынуждены уйти, чтобы не оставить Германию без голубого топлива на зиму. В Украине на эту ситуацию отреагировали остро. Владимир Зеленский сделал акцент на исключениях. Он подчеркнул, что если россии удалось достичь уступок в санкционных вопросах по турбине, то что может ожидать дальше?

Президент подчеркнул, что такие шаги угрожают не только нашему государству, но и всему миру. Не исключено, что именно для этого встретятся представители стран-членов ЕС. В ходе консультаций они обсудят механизмы, позволяющие минимизировать обход санкций.

Достойно внимания – россия прекратила поставки газа "Северным потоком" в Германию: смотрите видео