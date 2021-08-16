Вторгнення в Україну та збиття МН17: чому США вводять санкції проти російських олігархів

Початком санкцій проти Росії є її вторгнення в Україну. З 2014 року понад 1 100 приватних та юридичних осіб перебувають у санкційних списках США та Євросоюзу.

Санкції поширюються на товари подвійного призначення та цілі галузі економіки. Російська економіка щорічно втрачає близько 50 мільярдів доларів внаслідок їх введення.

Цікаво СБУ викрила схему, за якою підсанкційні російські компанії завдали Україні мільярдні збитки

Зараз США вводять санкції проти Росії за торгівлю з Північною Кореєю, підтримку урядів Сирії та Венесуели та використання експорту енергії як політичного інструменту. Крім того, країна-агресорка потрапляє під обмеження Заходу через:

вторгнення в Україну 2014 року;

кібератаки, зокрема, втручання у вибори;

порушення прав людини;

застосування хімічної зброї;

розповсюдження зброї.

Обама ввів санкції проти Росії через вторгнення в Україну

Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, президент Барак Обама видав низку розпоряджень про замороження активів та коштів. Під заборону в'їзду до США потрапили бізнесмени та політики, які сприяли військовому вторгненню, або тим, хто відкрито його підтримував.



У 2014 році Барак Обама санкціями відреагував на агресію Росії в Україні / Фото Getty images

Одними з перших, хто потрапив до списку санкцій, були депутати Думи Росії – Єлена Мізуліна та Леонід Слуцький, голова Комітету з конституційного права, судових та правових питань та розвитку громадянського суспільства Ради Російської Федерації Андрій Клікс.

Під обмеження потрапили також голова Думи Росії Валентина Матвієнко, віцепрем'єр-міністр Дмитрій Рогозін, заступник президента Росії Владислав Сурков та радник президента Сергій Глазьєв.

Важливо Учасники агресії проти України на Донбасі: волонтери назвали імена ще 5 російських бойовиків

Пізніше цей список розширили прізвищами таких відомих російських олігархів, як Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Віктор Вексельберг та інших. Пов'язані з ними компанії також були включені до переліку санкцій.

США запровадили санкції через збиття літака

Наступною серйозною подією, яка призвела до посилення санкцій, стало збиття пасажирського літака рейсу MH17 Malaysian Airlines 17 липня 2014 року. У відповідь на цей теракт Сполучені Штати негайно, 29 липня, ввели галузеві санкції проти російської економіки та зокрема проти секторів озброєння, енергетики та фінансів.



Ракета "Бук" 53 бригади збройних сил Росії збила пасажирський літак рейсу MH17 / Фото VICE

8 серпня США ввели заборону на експорт нафтогазових технологій до Росії. Американським компаніям заборонили укладати будь-які комерційні угоди з "Газпромом", "Лукойлом", "Транснефтью", "Газпром нефтью", "Сургутнефтегазом", "Новатеком" та "Роснефтью".

До теми Заявили про причетність Росії до збиття MH17: Нідерланди хочуть депортувати пару з Росії

Згодом усі ці санкції були розширені та продовжені. У 2017 році всі раніше видані розпорядження президента, пов'язані з Росією, були схвалені так званим Законом про протидію противникам Америки через санкції і тепер можуть бути скасовані лише Конгресом США.

Кількість приватних та юридичних осіб з Росії, включених до санкційних списків Європейського Союзу та США станом на 21 травня 2021 року / Графіка statista.com