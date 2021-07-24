Ігор та Олена виїхали до Нідерландів і попросили політичного притулку. Водночас заяву про причетність Росії до катастрофи MH17 дівчина зробила лише через 2 роки після виїзду з Росії.
Зауважте Штати закликають Росію визнати відповідальність за збиття МН17
Олена розповіла, що вона боялася за життя своїх родичів, які залишилися у Росії. Водночас Міграційна служба та судді назвали дії пари нелогічними та осудливими, адже вони мали розповісти правду відразу.
Заява Олени про збиття MH17
- Олена розповіла, що у Росії вони з Ігорем мешкали у "провінційному місті". У день трагедії – 17 липня 2014 року – Олена приїхала до хлопця на роботу.
- Чекаючи Ігоря, дівчина випадково почула телефонну розмову його начальника зі своїм родичем. З контексту розмови Олена зробила висновок, що окупанти на Донбасі радіють: їм вдалося збити літак.
- Згодом начальник вирішив похвалитися Олені. Він заявив, що окупанти (яких чоловік називав "повстанцями") "змогли збити літак ракетою "Бук".
- Олені вдалося дізнатися, що фірма, де працює Ігор, – прикриття для російських бойовиків на українських територіях. За словами дівчини, начальник її хлопця зберігав фальшиві українські паспорти, які бійці використовували для перетину кордону.
- Дівчина влаштувалася на фірму і начебто зуміла зробити копії декількох паспортів.
- Вже через декілька місяців в Ігоря почалися проблеми на роботі. Фірма не повертала хлопцеві гроші. Згодом там заявили, що Ігор вивів гроші компанії на особистий рахунок.
- Під час сварки хлопець заявив, що Олена зробила копії паспортів.
- Дівчина розповіла, що після цього її начебто намагалися завербувати силовики, а Ігорю погрожували фізичною розправою.