Игорь и Елена выехали в Нидерланды и попросили политического убежища. В то же время заявление о причастности России к катастрофе MH17 девушка сделала лишь через 2 года после выезда из России.

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Елена рассказала, что она боялась за жизнь своих родственников, которые остались в России. В то же время миграционная служба и судьи назвали действия пары нелогичными и осуждающими, ведь они должны были рассказать правду сразу.

Заявление Елены о сбитии MH17

  • Елена рассказала, что в России они с Игорем жили в "провинциальном городе". В день трагедии – 17 июля 2014 года – Елена приехала к парню на работу.
  • Ожидая Игоря, девушка случайно услышала телефонный разговор его начальника со своим родственником. Из контекста разговора Елена сделала вывод, что оккупанты на Донбассе радуются: им удалось сбить самолет.
  • Впоследствии начальник решил похвастаться Лене. Он заявил, что оккупанты (которых муж называл "повстанцами") "смогли сбить самолет ракетой "Бук".
  • Елене удалось узнать, что фирма, где работает Игорь, – прикрытие для российских боевиков на украинских территориях. По словам девушки, начальник ее парня хранил фальшивые украинские паспорта, которые бойцы использовали для пересечения границы.
  • Девушка устроилась на фирму и вроде бы сумела сделать копии нескольких паспортов.
  • Уже через несколько месяцев у Игоря начались проблемы на работе. Фирма не возвращала парню деньги. Впоследствии там заявили, что Игорь вывел деньги компании на личный счет.
  • Во время ссоры парень заявил, что Елена сделала копии паспортов.
  • Девушка рассказала, что после этого ее якобы пытались завербовать силовики, а Игорю угрожали физической расправой.

Коротко про трагедію МН17
Кратко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала