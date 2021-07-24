Игорь и Елена выехали в Нидерланды и попросили политического убежища. В то же время заявление о причастности России к катастрофе MH17 девушка сделала лишь через 2 года после выезда из России.

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Елена рассказала, что она боялась за жизнь своих родственников, которые остались в России. В то же время миграционная служба и судьи назвали действия пары нелогичными и осуждающими, ведь они должны были рассказать правду сразу.

Заявление Елены о сбитии MH17

Елена рассказала, что в России они с Игорем жили в "провинциальном городе". В день трагедии – 17 июля 2014 года – Елена приехала к парню на работу.

Ожидая Игоря, девушка случайно услышала телефонный разговор его начальника со своим родственником. Из контекста разговора Елена сделала вывод, что оккупанты на Донбассе радуются: им удалось сбить самолет.

Впоследствии начальник решил похвастаться Лене. Он заявил, что оккупанты (которых муж называл "повстанцами") "смогли сбить самолет ракетой "Бук".

Елене удалось узнать, что фирма, где работает Игорь, – прикрытие для российских боевиков на украинских территориях. По словам девушки, начальник ее парня хранил фальшивые украинские паспорта, которые бойцы использовали для пересечения границы.

Девушка устроилась на фирму и вроде бы сумела сделать копии нескольких паспортов.

Уже через несколько месяцев у Игоря начались проблемы на работе. Фирма не возвращала парню деньги. Впоследствии там заявили, что Игорь вывел деньги компании на личный счет.

Во время ссоры парень заявил, что Елена сделала копии паспортов.

Девушка рассказала, что после этого ее якобы пытались завербовать силовики, а Игорю угрожали физической расправой.

Заметьте! Суд в Гааге приостановил рассмотрение дела о сбитии боинга до 6 сентября. Во время следующего заседания должны выступить родные погибших в результате трагедии.



Кратко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала