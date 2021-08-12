Зловмисники ухилялися від сплати обов'язкових митних платежів. За попередніми оцінками, сума завданих бюджету України збитків становить близько 1,3 мільярда гривень.
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Постачаючи в Україну мінеральні добрива російського виробництва протягом 2014 – 2018 років, компанії свідомо подавали до митних органів недостовірні відомості,
– зазначили в СБУ.
Це дозволило їм ухилятися від сплати антидемпінгового мита, встановленого рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку.
Правоохоронці провели обшуки
У межах слідчих дій у Києві проведено 3 обшуки в офісі афілійованої компанії та за місцем мешкання двох осіб, причетних до організації схеми.
- У ході обшуків вилучено готівку в різній валюті, в еквіваленті майже 10 мільйонів гривень, документи та інші докази протиправної діяльності.
Двом особам, причетним до організації протиправної схеми, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Санкції РНБО проти Росії: коротко
- РНБО 18 червня ввела санкції проти директора російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова та російського бізнесмена Михайла Шелкова.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що рішення щодо обмежень проти Шелкова та Чемезова ухвалили за пропозицією СБУ.
- Рішення Ради нацбезпеки глава держави прокоментував словами "наводимо порядок". Окрім цього, він побажав громадянам гарних вихідних.
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