Злоумышленники уклонялись от уплаты обязательных таможенных платежей. По предварительным оценкам, сумма нанесенного бюджету Украины ущерба составляет около 1,3 миллиарда гривен.

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Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства на протяжении 2014 – 2018 годов, компании сознательно подавали в таможенные органы недостоверные сведения,

– отметили в СБУ.

Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития.

Правоохранители провели обыски

В рамках следственных действий в Киеве проведено 3 обыска в офисе аффилированной компании и по месту жительства двоих лиц, причастных к организации схемы.

В ходе обысков изъяты наличные в разной валюте в эквиваленте почти 10 миллионов гривен, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Двоим лицам, которые причастны к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Обратите внимание! Сейчас продолжается комплекс следственных действий по установлению причастности к преступной деятельности других лиц.

Санкции СНБО против России: коротко

СНБО 18 июня ввел санкции против директора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и российского бизнесмена Михаила Шелкова.

Президент Владимир Зеленский отметил, что решение об ограничениях против Шелкова и Чемезова приняли по предложению Службы безопасности Украины.

Решение Совета нацбезопасности украинский лидер прокомментировал словами "наводим порядок". Кроме этого, глава государства пожелал гражданам хороших выходных.

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