Ограничения ввели в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки. Об этом говорится в документе Госдепартамента, который опубликован на сайте Федерального реестра США.

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Штаты ввели санкции против 3 компаний в России

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против:

научного предприятия "Пульсар";

компании Charter Green Light Moscow;

а также Asia-Invest LLC.

Также санкции ввели в отношении дочерних компаний этих фирм. Санкции вступили в действие с 29 июля. Их ввели на 2 года.

Ограничения предусматривают, что с этими компаниями запрещено заключать контракты по закупке товаров и технологий. А также им запрещена помощь от госструктур, продажа оружия, выдача лицензий на приобретение товаров (тех, что попадают под действие экспортного контроля).

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