Ограничения ввели в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки. Об этом говорится в документе Госдепартамента, который опубликован на сайте Федерального реестра США.
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Штаты ввели санкции против 3 компаний в России
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против:
- научного предприятия "Пульсар";
- компании Charter Green Light Moscow;
- а также Asia-Invest LLC.
Также санкции ввели в отношении дочерних компаний этих фирм. Санкции вступили в действие с 29 июля. Их ввели на 2 года.
Ограничения предусматривают, что с этими компаниями запрещено заключать контракты по закупке товаров и технологий. А также им запрещена помощь от госструктур, продажа оружия, выдача лицензий на приобретение товаров (тех, что попадают под действие экспортного контроля).
Последние санкции в отношении России: коротко
- 15 апреля Штаты ввели пакет санкции в отношении России. Их ввели из-за вмешательства России в выборы в стране. Согласно санкциям – выслали 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Также ограничения ввели против 32 российских физических лиц и организаций, 6 технологических компаний.
- Финансовым учреждениям США запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации.
- В июне 2021 года лидеры стран ЕС поручили внешнеполитической службе изучить возможность введения новых санкций против России. Это на тот случай, если придется противостоять ее возможной будущей враждебной деятельности.
- В середине июля из-за агрессии в отношении Украины Совет Евросоюза решил вновь продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики России.