Обмеження запровадили в межах заборони на передання Ірану, КНДР і Сирії технологій по зброї масового знищення, а також засобів їх доставки. Про це мовиться в документі Держдепартаменту, який опублікований на сайті Федерального реєстру США.

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Штати запровадили санкції проти 3 компаній в Росії

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти:

наукового підприємства "Пульсар";

компанії Charter Green Light Moscow;

а також Asia-Invest LLC.

Також санкції запровадили щодо будь-яких дочірніх компаній цих фірм. Санкції вступили в дію з 29 липня. Їх ввели на 2 роки.

Обмеження передбачають, що з цими компаніями заборонено укладати контракти щодо закупівлі товарів і технологій. А також їм заборонена допомога від держструктур, продаж зброї, видача ліцензій на придбання товарів (тих, що потрапляють під дію експортного контролю).

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