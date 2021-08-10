Обмеження запровадили в межах заборони на передання Ірану, КНДР і Сирії технологій по зброї масового знищення, а також засобів їх доставки. Про це мовиться в документі Держдепартаменту, який опублікований на сайті Федерального реєстру США.
До теми Лідери ЄС підтримали продовження економічних санкцій проти Росії, – ЗМІ
Штати запровадили санкції проти 3 компаній в Росії
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти:
- наукового підприємства "Пульсар";
- компанії Charter Green Light Moscow;
- а також Asia-Invest LLC.
Також санкції запровадили щодо будь-яких дочірніх компаній цих фірм. Санкції вступили в дію з 29 липня. Їх ввели на 2 роки.
Обмеження передбачають, що з цими компаніями заборонено укладати контракти щодо закупівлі товарів і технологій. А також їм заборонена допомога від держструктур, продаж зброї, видача ліцензій на придбання товарів (тих, що потрапляють під дію експортного контролю).
Останні санкції щодо Росії: коротко
- 15 квітня Штати запровадили пакет санкції щодо Росії. Їх ввели через втручання Росії у вибори в країні. Згідно з санкціями – вислали 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Також обмеження запровадили проти 32 російських фізичних осіб і організацій, 6 технологічних компаній.
- Фінансовим установам США заборонили купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
- У червні 2021 року лідери країн ЄС доручили зовнішньополітичній службі вивчити можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Це на той випадок, якщо доведеться протистояти її можливій майбутній ворожій діяльності.
- У середині липня через агресію щодо України Рада Євросоюзу вирішила знову продовжити санкції, спрямовані на конкретні галузі економіки Росії.