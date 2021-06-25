Журналіст повідомив про чергову пролонгацію економічних обмежень щодо країни-окупанта після саміту Євросоюзу.
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ЄС продовжив санкції проти Росії
На тлі всіх переговорів про висновки саміту щодо Росії вчора ввечері (24 червня – 24 канал) лідери ЄС дали зелене світло для продовження на 6 місяців економічних санкцій проти Росії,
– зазначив Йозвяк.
Він нагадав, що обмеження ввели через окупацію Криму та підтримку сепаратистів на Сході України.
Санкції ЄС проти Росії через Україну: що відомо
- Ці санкції Євросоюз ввів ще у 2014 році через дестабілізаційні дії Росії проти України. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори Росії, а також на сферу товарів подвійного призначення.
- Відтоді ЄС систематично продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконання мінських домовленостей.
- Роблять це кожних 6 місяців. Востаннє Рада ЄС пролонгувала їх 17 грудня 2020 року.