Журналіст повідомив про чергову пролонгацію економічних обмежень щодо країни-окупанта після саміту Євросоюзу.

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ЄС продовжив санкції проти Росії

На тлі всіх переговорів про висновки саміту щодо Росії вчора ввечері (24 червня – 24 канал) лідери ЄС дали зелене світло для продовження на 6 місяців економічних санкцій проти Росії,

– зазначив Йозвяк.

Він нагадав, що обмеження ввели через окупацію Криму та підтримку сепаратистів на Сході України.

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