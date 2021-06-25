Журналист сообщил об очередной пролонгации экономических ограничений в отношении страны-оккупанта после саммита Евросоюза.
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ЕС продлил санкции против России
На фоне всех переговоров об итогах саммита в отношении России вчера вечером (24 июня – 24 канал) лидеры ЕС дали зеленый свет для продления на 6 месяцев экономических санкций против России,
– отметил Йозвяк.
Он напомнил, что ограничения ввели из-за оккупации Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Санкции ЕС против России из-за Украины: что известно
- Эти санкции Евросоюз ввел еще в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы России, а также на сферу товаров двойного назначения.
- С тех пор ЕС систематически продлевает ограничения из-за отсутствия прогресса в исполнении минских договоренностей.
- Делают это каждые 6 месяцев. Последний раз Совет ЕС пролонгировал их 17 декабря 2020 года.