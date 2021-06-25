Журналист сообщил об очередной пролонгации экономических ограничений в отношении страны-оккупанта после саммита Евросоюза.

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ЕС продлил санкции против России

На фоне всех переговоров об итогах саммита в отношении России вчера вечером (24 июня – 24 канал) лидеры ЕС дали зеленый свет для продления на 6 месяцев экономических санкций против России,

– отметил Йозвяк.

Он напомнил, что ограничения ввели из-за оккупации Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

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