Сарафанне радіо, новий страх та пропаганда: як змінилося життя в окупованому Луганську

Як ви дізнаєтесь про офіційні новини? Сайти? Новинні канали чи що ще? Але, напевно, це щось, що має офіційний характер. Ми ж найчастіше віримо в те, що на випередження дізнаємося у всіляких групах "мам Луганська" та інших, на які підписані пачками. Далі читайте російською.

Понятно, что туда как в сети попадает все – правда вперемешку с ложью, которые часто не отличить. Стоит только выйти из-под пера местного "министра" какой-то бумаге, она тут же попадает в эти чаты, вероятно, переснятая по пути от кабинета "министра" в "канцелярию".

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Откуда узнают новости

Разобрать зерна от плевы в этих информационных вбросах очень сложно. Кто-то верит всему, кто-то ищет подтверждения в других группах. И новости из свободной части Украины мы ловим точно также, не из официальных источников, а именно по тем, кто что-то слышал, был там, видел сам.

И этому, кстати, доверия куда больше, чем официальной новости, которую можно прочесть достоверно. Это очень похоже на рассказы ходоков, кто был сам, видел и недавно вернулся. Они-то знают точно. Остальное – слухи и домыслы.

И вот этот информационный сдвиг как раз о том, что поменялось в сознании и поменялось очень сильно. Люди либо не верят ничему, либо не верят до последнего, либо стараются увидеть и убедиться сами. К таким вот чертам и черточкам изменений приходится очень сильное обмельчание во всем.

Раньше мы покупали билеты на концерты приезжих гастролеров, которых было превеликое множество, а концертные агентства конкурировали между собой, а сейчас думаем, доедет ли к нам ВИА "Синяя птица" или как Олег Газманов отменит концерт под благородным предлогом ковида.

Мы стали искать радости местного значения, что очень сильно повлияло на принятие местных театров и филармонии. Если раньше были те, кто это любил и ходил туда от случая к случаю, то сейчас, от острого культурного голода, туда стали ходить много, а на аншлаговые концерты билетов просто не достать. И это уже, вероятно, не о плохом.

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Новый страх и сарафанное радио

Появился новый страх, которого никогда не было раньше и в помине. Страх больших городов, страх выездов, страх провинциала в большом городе. Сюда же можно отнести и страх пересечения границ, который тоже из совершенно новых страхов.

Именно этот страх подпитывают часто и вполне официальные службы, которые очень туманно отвечают о времени пересечения границы, о таможенных правилах, о требованиях к документам. Всего этого знать невозможно, и часто люди понимают, что у них какие-то проблемы в документах, только когда их не пускают. И вместо того, чтобы узнать точно и наверняка, часто ищут ответов у тех, кто ездит чаще и по идее должен или может знать что-то.

И снова это то самое сарафанное радио, когда люди в автобусе дальнего следования шепотом спрашивают друг у друга, что можно перевозить и в каком количестве, а часто там же и делятся информацией, как лучше пронести контрабанду или изделия из мяса.

Закрытые границы дают не чувство защищенности, а именно страх перед внешним миром, который ушел намного вперед за эти годы. Местные пенсионеры, выезжая куда-то, до сих пор просят у банкоматов помочь им снять пенсию, потому делают это редко.

А здесь, в "республике", процветает услуга продажи билетов через интернет и покупок через интернет, потому что купить что-то самостоятельно могут единицы – для этого нужна банковская карточка украинского или российского банка, а этим могут похвалиться единицы, а к этому нужна четкая логистика, как получать товар, что тоже для многих из области невыполнимого.

Рассказывая о каких-то покупках, знакомые говорят о том, что товар они выбрали, но купит его их знакомый в России и подвезет к границе, а они уже отдадут ему наличность за покупку. И такой алгоритм из области весьма удачных по местным меркам, потому что чаще всего есть фирма посредник, которая "поможет" за весьма солидный процент.

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Из нового – туры в Россию. И это самые разные поездки, от выезда на елку и в торговый центр, до выходного дня в ближайшем Лого парке в Ростове. В Россию стали ездить так, как раньше из провинции ездили в Луганский цирк. Для этого нанимают автобус, формируют списки. Одним словом, это стало чем-то, как раньше ездили в Польшу или Турцию за товаром.

Можно найти объявление, что вывозят в ближайшую Икею (а если заказать товар через местных коммерсантов, это выйдет с наценкой в 30%). Выезды за рубеж тоже отдельная тема из области перемен. Можно лететь из Ростова или Киева – смотря что удобнее, а точнее, чем смог расплатиться путешественник – гривной или рублем.

Но сама дорога — это то испытание, от которого требуется дополнительный отдых. Понятно, что Мальдивы все смоют, но выезд с запасом времени, долгое ожидание на границе, волнение, досмотры… Это не та история, когда сел в поезд, после в самолет и ты уже на курорте.

Если путешественник выбирает дорогу через Украину – это вообще пеший переход с чемоданом в компании стариков, что тоже никак не поднимает общего тонуса и настроения. Кстати, таких путников очень видно – вещи чистые, чемодан новый, весь вид весьма приличный на общем фоне, но условно говорят, вагон-то общий, только выходит кто-то по месту, а кто-то на своих Мальдивах. Но это уже из области привычки. На эти издержки многие просто плюнули и закрыли глаза. Важен итог, а остальное – мелочи.

И еще один интересный штрих. Исчезло понятие моды, стиля и прочего. Нет, вероятно, есть какие-то тренды и что-то еще, но это стало настолько несущественным на фоне всего, что уровняло всех. Богатство стали прятать. Нет дорогих кофеен в центре и модных бутиков. Люди действительно стали равны, только равны в уравнявшей и сделавшей одинаковыми всех бедности.

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