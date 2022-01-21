Навіщо пишуть?

Хтось заради хайпу, хтось з метою посіяти серед нас – українців – паніку.

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Вигідно це лише одній людині і ви її прізвище прекрасно знаєте. Ця людина розраховує на нашу слабкість, викликану панікою.

Не забуваймо, що інформаційні атаки – інструменти гібридної війни.

Вийна вже триває 8 років

Тому залякувати українців війною безглуздо. Війна для нас є реальністю вже 8 років.

Про реальну війну в Україні є кому розказати. Це і пів мільйони учасників бойових дій, і півтора мільйона переселенців і мільйони українців, які наразі є заручниками Кремля на Донбасі та в Криму.

Тож відповідь на питання "Путін нападе"? – він напав 8 років тому. І за ці 8 років багато що змінилося.

Україна готова дати відсіч ворогу

Наразі наша армія сильна, як ніколи раніше до цього. Наші військові готові дати відсіч в будь-яку хвилину. Наша розвідка враховує будь-які варіанти розвитку подій.

Важливо Чи буде обвал української гривні

Найбільшу небезпеку наразі становлять не російські війська поблизу нашого кордону, а фейкові інформаційні повідомлення та провокації, завдання яких посіяти паніку.

Не "ведіться" на них. Зберігайте спокій, аналізуйте, включайте критичне мислення.

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