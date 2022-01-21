Навіщо пишуть?
Хтось заради хайпу, хтось з метою посіяти серед нас – українців – паніку.
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Вигідно це лише одній людині і ви її прізвище прекрасно знаєте. Ця людина розраховує на нашу слабкість, викликану панікою.
Не забуваймо, що інформаційні атаки – інструменти гібридної війни.
Вийна вже триває 8 років
Тому залякувати українців війною безглуздо. Війна для нас є реальністю вже 8 років.
Про реальну війну в Україні є кому розказати. Це і пів мільйони учасників бойових дій, і півтора мільйона переселенців і мільйони українців, які наразі є заручниками Кремля на Донбасі та в Криму.
Тож відповідь на питання "Путін нападе"? – він напав 8 років тому. І за ці 8 років багато що змінилося.
Україна готова дати відсіч ворогу
Наразі наша армія сильна, як ніколи раніше до цього. Наші військові готові дати відсіч в будь-яку хвилину. Наша розвідка враховує будь-які варіанти розвитку подій.
Важливо Чи буде обвал української гривні
Найбільшу небезпеку наразі становлять не російські війська поблизу нашого кордону, а фейкові інформаційні повідомлення та провокації, завдання яких посіяти паніку.
Не "ведіться" на них. Зберігайте спокій, аналізуйте, включайте критичне мислення.
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