Секрети про Путіна і Трампа від ексречниці: "різкість" на камеру та маневри з перекладачкою

Колишня прессекретарка Дональда Трампа опублікувала книгу. У ній Стефані Грішем розповіла і про деталі перемовин 45-го президента США та глави Кремля Володимира Путіна.

Копію видання I’ll Take Your Questions Now отримали у The Washington Post.

Трамп обіцяв Путіну різку розмову лише на камеру, – ексречниця

Зокрема, в уривку мовиться, що Трамп говорив Путіну, що розмовлятиме з ним жорстко – проти лише на камери. Коли ж перемовини будуть відбуватись віч-на-віч, обіцяв Трамп, тон буде інший.

Гаразд, я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом кількох хвилин. Але це на камери, а, коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте,

– цитує Трампа його колишня речниця.

Також перед представники медіа колишній глава Білого дому пожартував, що вони разом з Путіним мають "позбутись" представників ЗМІ, які начебто публікують фейкові новини. Трамп зауважив, що, мовляв, в Росії такої проблеми нема – на що йому заперечив Путін.

Росіяни начебто спеціально взяли на зустріч красиву перекладачку

Цікаво, написала Грішем, що у США вважали, що росіяни спеціально взяли на зустріч красиву перекладачку. Такий маневр мав відволікти увагу Трампа.

Коли розпочалась зустріч, радниця Фіона Хілл нахилилась до мене і спитала, чи я помітила перекладачку Путіна. Це була приваблива брюнетка з довгим волоссям та чудовою фігурою,

– написала Грішем.

Біля Путіна – перекладачка, про яку згадують у книзі / Фото ABC

Зазначимо, що книга Грішем має вийти вже наступного тижня. У ній ще чимало скандалів та сенсацій. Зокрема, про поводження Трампа з жінками та некоректне ставлення до персоналу.

