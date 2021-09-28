Секрети про Путіна і Трампа від ексречниці: "різкість" на камеру та маневри з перекладачкою
Джерело:The Washington Post
Колишня прессекретарка Дональда Трампа опублікувала книгу. У ній Стефані Грішем розповіла і про деталі перемовин 45-го президента США та глави Кремля Володимира Путіна.
Копію видання I’ll Take Your Questions Now отримали у The Washington Post.
Раніше Ніхто не був жорсткішим з Росією, ніж я, – Трамп про зустріч Байдена з Путіним
Трамп обіцяв Путіну різку розмову лише на камеру, – ексречниця
Зокрема, в уривку мовиться, що Трамп говорив Путіну, що розмовлятиме з ним жорстко – проти лише на камери. Коли ж перемовини будуть відбуватись віч-на-віч, обіцяв Трамп, тон буде інший.
Гаразд, я буду поводитися з вами трохи різкіше протягом кількох хвилин. Але це на камери, а, коли вони підуть, поговоримо. Ви розумієте,
– цитує Трампа його колишня речниця.
Також перед представники медіа колишній глава Білого дому пожартував, що вони разом з Путіним мають "позбутись" представників ЗМІ, які начебто публікують фейкові новини. Трамп зауважив, що, мовляв, в Росії такої проблеми нема – на що йому заперечив Путін.
Росіяни начебто спеціально взяли на зустріч красиву перекладачку
Цікаво, написала Грішем, що у США вважали, що росіяни спеціально взяли на зустріч красиву перекладачку. Такий маневр мав відволікти увагу Трампа.
Коли розпочалась зустріч, радниця Фіона Хілл нахилилась до мене і спитала, чи я помітила перекладачку Путіна. Це була приваблива брюнетка з довгим волоссям та чудовою фігурою,
– написала Грішем.
Зазначимо, що книга Грішем має вийти вже наступного тижня. У ній ще чимало скандалів та сенсацій. Зокрема, про поводження Трампа з жінками та некоректне ставлення до персоналу.
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Як відреагували на книгу у самого Трампа?
Прессекретарка колишнього президента Ліз Харрінгтон назвала книгу Грішем "черговою жалюгідною спробою нажитися на славі президента і продати брехню про сім'ю Трампа".