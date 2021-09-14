До Каліфорнії президент США прибув на підтримку губернатора-демократа Гевіна Ньюсома. Політику загрожує дострокова відставка.

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Байден згадав про конкуренцію з Трампом на виборах

Байден на мітингу закликав місцевих жителів підтримати Ньюсома, адже його конкурента Ларрі Елдера він назвав "клоном Дональда Трампа".

І ось чому. Ви знаєте, що на попередніх виборах мені довелось конкурувати з Дональдом Трампом,

– зауважив Байден та перехрестився.

Такий жест аудиторії сподобався.

Дивіться курйозне відео з Джо Байденом:

Зверніть увагу! Дотермінові вибори у Каліфорнії відбудуться 14 вересня.

Трамп раніше виявив бажання "нокаутувати" Байдена

Зазначимо, що суперечки між екссуперниками за президентське крісло не стихають і досі. Так Дональд Трамп раніше сказав, що нокаутував би Байдена за секунду. Таку скандальну заяву колишній очільник Білого дому зробив під час промоакції щодо повернення Евандера Холіфілда на ринг.