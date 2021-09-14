В Калифорнию президент США прибыл в поддержку губернатора-демократа Гэвина Ньюсома. Политику грозит досрочная отставка.

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Байден вспомнил о конкуренции с Трампом на выборах

Байден на митинге призвал местных жителей поддержать Ньюсома, ведь его конкурента Ларри Элдера он назвал "клоном Дональда Трампа".

И вот почему. Вы знаете, что на предыдущих выборах мне пришлось конкурировать с Дональдом Трампом,

– сказал Байден и перекрестился.

Такой жест аудитории понравился.

Смотрите курьезное видео с Джо Байденом:

Обратите внимание! Досрочные выборы в Калифорнии состоятся 14 сентября.

Трамп ранее изъявил желание "нокаутировать" Байдена

Отметим, что споры между экс-соперниками за президентское кресло не стихают до сих пор. Так Дональд Трамп ранее сказал, что нокаутировал бы Байдена за секунду. Такое скандальное заявление бывший глава Белого дома сделал во время промоакции касательно возвращения Эвандера Холифилда на ринг.