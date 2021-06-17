Водночас попередник Байдена вважає, що саміт президентів був успішним для Москви. Про це Трамп заявив американським ЗМІ.
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45 президент США також стверджує, що адміністрація Байдена, мовляв, не завадила Росії у будівництві газопроводу "Північного потоку-2".
Ми (США – 24 канал) поступилися сценою Росії й нічого не отримали. Думаю, для Росії це був хороший день. Але не розумію, що у результаті отримали ми,
– наголосив Трамп.
При цьому, запевнив, що сам "прекрасно ладив" з Володимиром Путіним. "Але ніхто не був жорсткішим з Росією, ніж я", – переконаний він.
Трамп про відносини з Росією
Політик напередодні похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі. Він стверджував, що нібито взаєморозуміння з Москвою зіпсували демократи, натомість він навпаки налагоджував відносини.
Байден та Путін зустрілися у Женеві: коротко
- За підсумками зустрічі лідери США та Росії провели брифінги, спілкувались із журналістами вони окремо. Від спільної пресконференції відмовилася американська сторона.
- Очільник Білого дому наголосив, зокрема, що підтримує територіальну цілісність України. Він зауважив, що має різні погляди із Путіним на мінські домовленості.
- Політики згадували й про російського опозиціонера Олексія Навального. Крім цього, вони також зробили спільну заяву щодо ядерної зброї.