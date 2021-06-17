Водночас попередник Байдена вважає, що саміт президентів був успішним для Москви. Про це Трамп заявив американським ЗМІ.

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45 президент США також стверджує, що адміністрація Байдена, мовляв, не завадила Росії у будівництві газопроводу "Північного потоку-2".

Ми (США – 24 канал) поступилися сценою Росії й нічого не отримали. Думаю, для Росії це був хороший день. Але не розумію, що у результаті отримали ми,

– наголосив Трамп.

При цьому, запевнив, що сам "прекрасно ладив" з Володимиром Путіним. "Але ніхто не був жорсткішим з Росією, ніж я", – переконаний він.

Трамп про відносини з Росією

Політик напередодні похвалився своєю вдалою зустріччю з Путіним у Гельсінкі. Він стверджував, що нібито взаєморозуміння з Москвою зіпсували демократи, натомість він навпаки налагоджував відносини.

Цікаво! Байден обмовився, коли спілкувався з журналістами про питання Арктики. Американський президент ледь не назвав Путіна Трампом.

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