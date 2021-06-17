В то же время предшественник Байдена считает, что саммит президентов был успешным для Москвы. Об этом Трамп заявил американским СМИ.
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45 президент США также утверждает, что администрация Байдена, мол, не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Мы (США – 24 канал) уступили сценой России и ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день. Но не понимаю, что в результате получили мы,
– отметил Трамп.
При этом, заверил, что сам "прекрасно ладил" с Владимиром Путиным. "Но никто не был более жестким с Россией, чем я", – убежден он.
Трамп об отношениях с Россией
Политик накануне похвастался своей удачной встречей с Путиным в Хельсинки. Он утверждал, что якобы взаимопонимание с Москвой испортили демократы, а он наоборот налаживал отношения.
Байден и Путин встретились в Женеве: коротко
- По итогам встречи лидеры США и России провели брифинги, общались с журналистами они отдельно. От общей пресс-конференции отказалась американская сторона.
- Глава Белого дома отметил, в частности, что поддерживает территориальную целостность Украины. Он добавил, что имеет разные взгляды с Путиным на минские договоренности.
- Политики вспоминали и российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме этого, они также сделали совместное заявление по ядерному оружию.