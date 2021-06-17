В то же время предшественник Байдена считает, что саммит президентов был успешным для Москвы. Об этом Трамп заявил американским СМИ.

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45 президент США также утверждает, что администрация Байдена, мол, не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Мы (США – 24 канал) уступили сценой России и ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день. Но не понимаю, что в результате получили мы,

– отметил Трамп.

При этом, заверил, что сам "прекрасно ладил" с Владимиром Путиным. "Но никто не был более жестким с Россией, чем я", – убежден он.

Трамп об отношениях с Россией

Политик накануне похвастался своей удачной встречей с Путиным в Хельсинки. Он утверждал, что якобы взаимопонимание с Москвой испортили демократы, а он наоборот налаживал отношения.

Интересно! Байден оговорился, когда общался с журналистами о вопросах Арктики. Американский президент едва ли не назвал Путина Трампом.

Байден и Путин встретились в Женеве: коротко