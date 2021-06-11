О предстоящей встрече двух президентов Трамп написал в телеграме. Его канал, заметим, обозначено, как такой, который может содержать фейковую информацию.

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Трамп утверждает, что наладил отношения с Россией

Сорок пятый президент США похвастался своей удачной встречей с Путиным в Хельсинки. Во время этих переговоров он якобы получил уважение главы Кремля.

Взаимопонимание с Москвой испортили демократы, – Трамп

Трамп утверждает, что перед этим отношения были испорчены демократами, в частности Хиллари Клинтон, которую экс-президент назвал "мошенницей". Сам политик считает, что он ситуацию уладил.

Успехов Байдену в общении с президентом Путиным – не засыпайте во время встречи, и, пожалуйста, передайте ему самые теплые пожелания!

– завершил свое сообщение Трамп.

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Байден прибыл с первым визитом в Европу

Отметим, что переговоры Путина и Байдена состоятся во время первого визита главы Белого Дома в Европу. Президент США примет участие в саммите G7 в Британии.