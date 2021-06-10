Это будет очередная встреча мировых лидеров у которой не будет откровенных последствий. Так считает журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, несмотря на это, лидеры стран, возможно, смогут договориться касательно отдельных моментов и мелких шагов.

Скорее всего, это будет очередная встреча, где они обменяются своим стандартным набором претензий,

– отметил Казанский.

Он отметил, что после всех встреч российского президента с американцами – прогресса не было. Поэтому кардинального изменения ситуации ожидать не стоит.

"Я могу надеяться, что хотя бы прекратится огонь на Донбассе и перестанут погибать люди. А дальше будем разбираться со статусом, реинтеграцией т.д.", – добавил журналист.

Важно! Сегодня, 10 июня, около Старогнатовки в Донецкой области российские боевики ранили украинского военного.

Полная трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

Коротко о встрече Байдена и Путина