Это будет очередная встреча мировых лидеров у которой не будет откровенных последствий. Так считает журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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По его словам, несмотря на это, лидеры стран, возможно, смогут договориться касательно отдельных моментов и мелких шагов.
Скорее всего, это будет очередная встреча, где они обменяются своим стандартным набором претензий,
– отметил Казанский.
Он отметил, что после всех встреч российского президента с американцами – прогресса не было. Поэтому кардинального изменения ситуации ожидать не стоит.
"Я могу надеяться, что хотя бы прекратится огонь на Донбассе и перестанут погибать люди. А дальше будем разбираться со статусом, реинтеграцией т.д.", – добавил журналист.
Полная трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео
Коротко о встрече Байдена и Путина
- Известно, что она состоится в конце следующей недели в Швейцарии.
- Инициатором встречи стал Джо Байден. Именно он предложил Путину встретиться на нейтральной территории.
- В Белом доме заявили, что общение лицом к лицу – лучший способ понять намерения Кремля.
- По информации СМИ, из-за соответствующего саммита над Женевой планируют закрыть воздушное пространство.