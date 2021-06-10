Це буде чергова зустріч світових лідерів, яка не матиме відвертих наслідків. Так вважає журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Читайте також Путін зміниться на когось із оточення Путіна, – Казанський про нову владу Росії

За його словами, попри це, лідери країн, можливо, зможуть домовитись щодо окремих моментів і дрібних кроків.

Скоріш за все, це буде чергова зустріч, де вони обміняються своїм стандартним набором претензій,

– відзначив Казанський.

Він зауважив, що після жодних зустрічей російського президента з американцями – прогресу не було. Тому кардинальної зміни ситуації очікувати не варто.

"Я можу сподіватись, що хоча б припиниться вогонь на Донбасі і перестануть гинути люди. А далі розбиратимемось зі статусом, реінтеграцією тощо", – додав журналіст.

Важливо! Сьогодні, 10 червня, поблизу Старогнатівки у Донецькій області російські бойовики поранили українського військового.

Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

Коротко про зустріч Байдена і Путіна