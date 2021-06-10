Курс, которого придерживается государство-оккупант, наносит ему большой вред. Такое мнение в эфире высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Казанский: Может прийти и кто-то хуже Путина

Поэтому, по его словам, если вместо действующего руководства власти придет новое более умеренное поколение, то оно перестроит отношения с обществом и Западом.

Я верю, что если даже в России не придет какая-то оппозиция к власти, а просто сменится Путин условно на кого-то из окружения Путина, новое руководство может быть прагматичным,

– отметил Казанский.

Он отметил, что новое руководство вероятно прекратит конфронтацию, от которой все проигрывают и захочет мира и сотрудничества. Потому что это выгодно прежде всего для России.

"Никто не может гарантировать. Может, кто-то и хуже Путина придет. Ведь Россия – это очень опасное государство, от которого всегда веет угрозой. Но хочется надеяться, что это когда-то закончится", – сказал журналист.

"Сейчас подходит к концу цикл "заморозки", агрессии, который длится обычно 20 – 30 лет. Заканчивается эра Путина. Не знаю, сколько она еще будет продолжаться. Но должна наступить очередная "оттепель", – добавил Казанский.

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