Комментарии президента России появились сразу после звонка главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к Зеленскому. Об этом в эфире сообщил российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, разговор американского и украинского лидеров вызвал очень болезненную реакцию у Кремля. Ведь там хотели решать вопросы без Украины, только с партнерами США.

Для него (Путина – 24 канал) было очень важно публично это сказать, чтобы как-то отреагировать на звонок Байдена Зеленскому. Он отреагировал в такой форме,

– сказал Фейгин.

Эксперт отметил, что Путин считает, якобы должен решать, какие законы надо принимать в Украине.

Напомним! Путин в интервью назвал Украину "порождением советского периода" и сравнил государство с нацистской Германией.

"Он считает, что может таким недовольством показывать свое несогласие перед встречей с Байденом", – сказал правозащитник. Фейгин подчеркнул, что важно не то, что говорит президент России, а то, когда он об этом заявляет.

Фейгин прокомментировал интервью Путина: смотрите видео

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