Комментарии президента России появились сразу после звонка главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к Зеленскому. Об этом в эфире сообщил российский правозащитник Марк Фейгин.
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По его словам, разговор американского и украинского лидеров вызвал очень болезненную реакцию у Кремля. Ведь там хотели решать вопросы без Украины, только с партнерами США.
Для него (Путина – 24 канал) было очень важно публично это сказать, чтобы как-то отреагировать на звонок Байдена Зеленскому. Он отреагировал в такой форме,
– сказал Фейгин.
Эксперт отметил, что Путин считает, якобы должен решать, какие законы надо принимать в Украине.
"Он считает, что может таким недовольством показывать свое несогласие перед встречей с Байденом", – сказал правозащитник. Фейгин подчеркнул, что важно не то, что говорит президент России, а то, когда он об этом заявляет.
Фейгин прокомментировал интервью Путина: смотрите видео
Что известно о встрече Байдена и Зеленского
- Ранее, 7 июня 2021 года, Байден и Зеленский провели телефонный разговор.
- Во время этого американский президент пригласил президента Украины в Белый дом уже в июле.
- Республиканцы призвали Байдена поговорить с Зеленским еще до саммита с Путиным 16 июня.