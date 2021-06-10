Заявления Путина, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут, являются "пропагандистским накачиванием". Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Риторика Путина не новая

По словам Подоляка, все тезисы абсолютно предсказуемые и очевидные. Политик отметил, что такая риторика совершенно не отличается от того, что неоднократно слышали раньше.

В Офисе Президента подчеркнули, что заявления Путина – это сигнал прежде всего для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться вскоре.

Своего рода превентивное пропагандистское накачивание внутреннего потребителя,

– сказал Подоляк.

Международное сообщество не воспринимает заявления о ракетах

Политик отметил, что украинское общество и западные страны не воспринимают заявления о подлетном времени ракет.

Он добавил, что Украина всегда говорит о комплексе мер безопасности. Именно Альянс может дать Киеву дополнительные гарантии.

Наконец Подоляк назвал заявления российского президента стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания.

Что сказал Путин