Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что "10 июня, недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня". Они "совершили обстрел позиций украинских защитников".
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Вследствие вражеской пули один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь,
– говорится в сообщении.
В ВСУ рассказали, что состояние здоровья воина – средней тяжести. На месте происшествия "работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка".
"О действиях вооруженных формирований России и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили в ВСУ.
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- Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский готовит ряд предложений для Европы. Они касаются ситуации по безопасности в Украине.