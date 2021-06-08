Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Алексей Арестович отметил, что речь идет о предложениях, касающихся:
- энергетики – строительство "Северного потока-2";
- безопасности в Черном море;
- вопрос Крымского полуострова;
- российской агрессии на востоке Украины.
Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят, и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры,
– сказал он.
Спикер отметил, что в вопросах безопасности Украина ежедневно проводит переговоры с европейскими партнерами и США.
Напоследок Алексей Арестович добавил, что если "Северный поток-2" таки запустят, то нужно сделать так, чтобы эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.