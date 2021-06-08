Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Зеленской готовит предложения для Европы

Алексей Арестович отметил, что речь идет о предложениях, касающихся:

энергетики – строительство "Северного потока-2";

безопасности в Черном море;

вопрос Крымского полуострова;

российской агрессии на востоке Украины.

Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят, и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры,

– сказал он.

Спикер отметил, что в вопросах безопасности Украина ежедневно проводит переговоры с европейскими партнерами и США.

Напоследок Алексей Арестович добавил, что если "Северный поток-2" таки запустят, то нужно сделать так, чтобы эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.

Обратите внимание! Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты вместе с другими членами НАТО должны увеличить помощь в сфере безопасности для Украины. Это поможет выгнать российских оккупантов из Донбасса и закончить войну.