Про це спікер української делегації у Тристоронній контактній групі повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Зеленській готує пропозиції для Європи

Олексій Арестович зазначив, що мова йде про пропозиції, які стосуються:

енергетики – будівництво "Північного потоку-2";

безпеки у Чорному морі;

питання Кримського півострова;

російської агресії на Сході України.

Це комплекс питань, які нас турбують, і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони повинні поводитися, як партнери,

– сказав він.

Речник наголосив, що у питаннях безпеки Україна щодня проводить переговори з європейськими партнерами та США.

Насамкінець Олексій Арестович додав, якщо "Північний потік-2" таки запустять, то потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.

Зверніть увагу! Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати разом з іншими членами НАТО повинні збільшити допомогу в сфері безпеки для України. Це допоможе вигнати російських окупантів з Донбасу та закінчити війну.