Про це спікер української делегації у Тристоронній контактній групі повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". 

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Зеленській готує пропозиції для Європи

Олексій Арестович зазначив, що мова йде про пропозиції, які стосуються:

  • енергетики – будівництво "Північного потоку-2";
  • безпеки у Чорному морі;
  • питання Кримського півострова;
  • російської агресії на Сході України.

Це комплекс питань, які нас турбують, і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони повинні поводитися, як партнери,
– сказав він.

Речник наголосив, що у питаннях безпеки Україна щодня проводить переговори з європейськими партнерами та США.

Насамкінець Олексій Арестович додав, якщо "Північний потік-2" таки запустять, то потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.