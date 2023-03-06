Семен Кривонос став директором НАБУ: що про нього відомо
Офіційне рішення про призначення Семена Кривоноса новим директором НАБУ з'явилося 6 березня, коли Кабмін зібрався на позачергове засідання. Кандидатуру Кривоноса оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Все, що варто знати про нового очільника НАБУ – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Коротка біографія
Семен Кривонос народився 16 січня 1983 року у Маріуполі. У 2005 році Кривонос закінчив Національний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Агрономія".
У 2007 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Державне управління" та здобув кваліфікацію магістра державного управління.
У 2010 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію спеціаліста права.
Нерухомість глави НАБУ
У власності родини Кривоноса:
- 12 земельних ділянок,
- частина будинку на Київщині, Дніпропетровщині та Полтавщині,
- а також квартира в Києві.
На праві користування у них автівки:
- BMW Х3,
- Ford Kuga.
Кар'єра Кривоноса
У різні роки новий очільник НАБУ обіймав посади у:
- Голосіївській районній державній адміністрації Києва,
- Обухівському міськрайонному управлінні юстиції,
- Головному управлінні юстиції у Київській області.
У 2015 році він перейшов на роботу до Одеси, де очолював відділ координації діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області, працював у цьому органі на посаді заступника начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти.
Наприкінці 2015 року обійняв посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС. Працював на митниці до 2016 року.
У 2016 році виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ, проте від посади відмовився та повернувся працювати в митницю. У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Здійснював адвокатську діяльність індивідуально та у складі адвокатського об'єднання.
З 2020 року по 2021 рік був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів". Брав участь у розробці концепцій реформ. А з 2021 року обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Важливі рішення
Варто згадати, що на чолі ДІАМ Семен Кривонос підписав Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Міністерством розвитку громад та територій і НАБУ. У межах цього документу НАБУ здійснювало перевірки кандидатів на посади в ДІАМ.
За заявою Кривоноса викрили представника одного з київських забудовників при спробі дати хабар у розмірі 120 тисяч доларів за сприяння в отриманні дозвільних документів.
Скандал з можливим хабарництвом
Журналісти програми "Схеми" нагадали, що журналіст Дмитро Гнап ще у 2016 році готував публікацію про незадекларовану квартиру Кривоноса – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку – та початку розслідування про можливе хабарництво.
Однак слідчі закрили цю справу, не довівши провину Кривоноса.Довідка. НАБУ тривалий час працювало без постійного керівника. Адже у квітняі 2022 року закінчились повноваження Артема Ситника. Обов'язки директора виконував перший заступник Гізо Углава.