Семен Кривонос стал директором НАБУ: что о нем известно

Официальное решение о назначении Семена Кривоноса новым директором НАБУ появилось 6 марта, когда Кабмин собрался на внеочередное заседание. Кандидатуру Кривоноса объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все, что следует знать про нового главу НАБУ – читайте в материале 24 Канала.

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Краткая биография

Семен Кривонос родился 16 января 1983 года в Мариуполе. В 2005 году Кривонос окончил Национальный аграрный университет и получил полное высшее образование по специальности "Агрономия".

В 2007 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил полное высшее образование по специальности "Государственное управление" и получил квалификацию магистра государственного управления.

В 2010 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины и получил полное высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию специалиста права.

Недвижимость главы НАБУ

В собственности семьи Кривоноса:

12 земельных участков,

часть дома на Киевщине, Днепропетровщине и Полтавщине,

а также квартира в Киеве.

На праве пользования у них машины:

BMW Х3,

Форд Куга.

Карьера Кривоноса

В разные годы новый глава НАБУ занимал должности в:

Голосеевской районной государственной администрации Киева,

Обуховском горрайонном управлении юстиции,

Главном управлении юстиции в Киевской области.

В 2015 году он перешел на работу в Одессу, где возглавлял отдел координации деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Одесской области, работал в этом органе в должности заместителя начальника отдела регистрации нормативно-правовых актов, правовой деятельности и правового образования.

В конце 2015 года вступил в должность первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС. Работал на таможне до 2016 года.

В 2016 году выиграл конкурс на должность директора Одесского территориального управления НАБУ, однако от должности отказался и вернулся работать в таможню. В 2018 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Осуществлял адвокатскую деятельность индивидуально и в составе адвокатского объединения.

С 2020 года по 2021 год был председателем общественной организации "Офис простых решений и результатов". Участвовал в разработке концепций реформ. А с 2021 года занимал должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ), созданной после ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Важные решения

Следует упомянуть, что во главе ДИАМ Семен Кривонос подписал Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с Министерством развития общин и территорий и НАБУ. В рамках этого документа НАБУ осуществляло проверки кандидатов на должности в ДИАМ.

По заявлению Кривоноса разоблачили представителя одного из киевских застройщиков при попытке дать взятку в размере 120 тысяч долларов при содействии в получении разрешительных документов.

Скандал с возможным взяточничеством

Журналисты программы "Схемы" напомнили, что журналист Дмитрий Гнап еще в 2016 году готовил публикацию о незадекларированной квартире Кривоноса – стоимостью, несоразмерной его тогдашнему заработку – и началу расследования о возможном взяточничестве.

Однако следователи закрыли это дело, не доказав вину Кривоноса.

НАБУ долгое время работало без постоянного руководителя. Ведь в апреле 2022 года закончились полномочия Артема Сытника. Обязанности директора выполнял первый заместитель Гизо Углава.