Окончательного победителя, который будет занимать должность директора, должен избрать Кабмин.

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Из 11 кандидатов, прошедших собеседования на добродетель, выбрали трех финалистов:

Семен Кривонос – глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;

Сергей Гупяк – руководитель следственного отдела ТУ ДБР;

Роман Осипчук – руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ.

За этих кандидатов проголосовали 4 из 6 членов конкурсной комиссии. Двое из них – представители международных организаций, как предусмотрено процедурой конкурса.

Председатель комиссии отметил, что победа этих кандидатов не означает, что они набрали больше баллов на всех этапах, а скорее является балансировкой между всеми требованиями.

Как проходил конкурс

Кандидаты проходили тестирование на знание законодательства и общие способности. Они прошли собеседования о добродетели и компетентности. Также психологи составляли портреты участников конкурса.

Сергей Гупяк набрал 97 баллов во время тестирования на знание законодательства и 128 – в тестах на общие способности.

Семен Кривонос имел 99 баллов за знание законодательства, 122 – за общие способности.

Роман Осипчук получил 95 баллов за знание законодательства и 123 за общие способности.

Ко всем трем кандидатам были вопросы при оценке их добродетели, однако, по мнению комиссии, они предоставили в ответ необходимые объяснения и документы.

Только по Осипчуку остались вопросы, ответами на которые удовлетворились не все члены комиссии. При этом психологический портрет Осипчука и его черт как руководителя, по словам главы комиссии, был одним из лучших.

Что этому предшествовало