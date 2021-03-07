Сенат підтримав антикризовий пакет Байдена на 1,9 трильйона: кому дістануться гроші

Сенат США 6 березня підтримав запропонований президентом Байденом пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії. Мовиться про 1,9 трильйона доларів. Однак це рішенні ще не остаточне.

Річ у тім, що сенатори внесли кілька суттєвих правок у документ. Тепер його має повторно розглядати нижня палата Конгресу – Палата представників, а там ці правки не всім сподобаються.

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Антикризовий пакет Байдена

Як голосують за документ

Загалом на підтримку американців у боротьбі з пандемією (особливо щодо її економічних наслідків) Джо Байден запропонував виділити 1,9 трильйона доларів. Про це він заявив ще в січні 2021, одразу після інавгурації.

Палата представників Конгресу підтримала документ наприкінці лютого та скерувала його до Сенату. Там 6 березня 50 сенаторів проголосували за пакет, а 49 – проти.

Фінальне голосування відбудеться знову у Палаті представників (найімовірніше, через тиждень). Та оскільки сенатори дещо змінили документ Байдена, виник ризик, що останнє голосування щодо нього гладко не пройде.

Що не так із проєктом

А все тому, що між республіканцями, правоорієнтованими демократами та лівим крилом Демпартії є суттєві розбіжності у розумінні того, скільки саме грошей та на які цілі будуть видавати.

Частина депутатів думають, що багато грошей підуть геть не туди, де дійсно потрібні, і не на напрямки, пов'язані з пандемією.

Інші є остерігаються, що 1,9 трильйона – це у принципі надто багато, і може призвести до перегріву економіки.

Сам Байден же після голосування в Сенаті вкотре наголосив, що в його пакеті все "покликане послабити страждання, задовольнити найнагальніші потреби нації та покращити позиції" Сполучених Штатів Америки.

Що передбачає антикризовий бюджет

Загалом цих 1,9 трильйона доларів мали б піти на:

Розгортання національної програми вакцинації та тестування (щонайменше 60 мільярдів),

Безпечне відкриття шкіл (загалом на освіту – понад 170 мільярдів доларів),

Підтримку малого бізнесу (наприклад, на ресторани та бари – 25 мільярдів доларів),

Щотижневу федеральну надбавку по безробіттю у 300 – 400 доларів,

І на допомогу на дитину родинам у 3600 доларів (до цього – ще й податкові пільги),

А також 1400 доларів для одинаків або 2800 для подружжя, якщо їхні доходи не перевищують 70 та 150 тисяч доларів на рік відповідно,

Окрему допомогу отримають і родини, не спроможні платити оренду житла та комунальні послуги (таким виділять 30 мільярдів доларів).

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