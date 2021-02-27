Американський Конгрес проголосував за план президента Джо Байдена щодо підтримки економіки під час епідемії коронавірусу. На це виділять 1,9 трильйона доларів.

Відповідний законопроєкт підтримали 219 конгресменів, натомість 212 виступили проти нього.

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Тепер план щодо підтримки економіки передадуть на розгляд у Сенат США.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових грошей на

програму вакцинації;

безпечне відкриття шкіл;

підтримку малого бізнесу;

збільшення допомоги з безробіття та виплат на дитину.

Основним пунктом документу також передбачене збільшення мінімальної зарплати в США з 7,25 до 15 доларів на годину.

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