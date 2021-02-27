Конгрес схвалив "план порятунку економіки" Байдена на майже 2 трильйони доларів
Американський Конгрес проголосував за план президента Джо Байдена щодо підтримки економіки під час епідемії коронавірусу. На це виділять 1,9 трильйона доларів.
Джерело:CNN
Відповідний законопроєкт підтримали 219 конгресменів, натомість 212 виступили проти нього.
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Тепер план щодо підтримки економіки передадуть на розгляд у Сенат США.
Законопроєкт передбачає виділення додаткових грошей на
- програму вакцинації;
- безпечне відкриття шкіл;
- підтримку малого бізнесу;
- збільшення допомоги з безробіття та виплат на дитину.
Основним пунктом документу також передбачене збільшення мінімальної зарплати в США з 7,25 до 15 доларів на годину.
Коронавірус у США: яка ситуація зараз
- Сполучені Штати продовжують бути "лідерами" за кількість виявлених випадків зараження коронавірусом.
- Від початку епідемії хворобу діагностували у понад 29 мільйонів людей, померли – більш ніж 523 тисячі.
- 25 лютого Джо Байден своїм розпорядженням продовжив режим надзвичайної ситуації в країні, який ввели у зв'язку з пандемією COVID-19.
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