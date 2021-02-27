Американский Конгресс проголосовал за план президента Джо Байдена о поддержке экономики во время эпидемии коронавируса. На это выделят 1,9 триллиона долларов.

Соответствующий законопроект поддержали 219 конгрессменов, а 212 выступили против него. Читайте также Умерли полмиллиона человек: как США попали в ад из-за коронавируса Теперь план по поддержке экономики передадут на рассмотрение в Сенат США. Законопроект предусматривает выделение дополнительных денег на программу вакцинации;

безопасное открытие школ;

поддержку малого бизнеса;

увеличение пособия по безработице и выплат на ребенка. Основным пунктом документа также предусмотрено увеличение минимальной зарплаты в США с 7,25 до 15 долларов в час. Коронавирус в США: какая ситуация сейчас Соединенные Штаты продолжают быть "лидерами" по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

С начала эпидемии болезнь диагностировали у более 29 миллионов человек, умерли – более 523 тысячи.

25 февраля Джо Байден своим распоряжением продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, который ввели в связи с пандемией COVID-19.