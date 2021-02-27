Конгресс одобрил "план спасения экономики" Байдена на почти 2 триллиона долларов
Американский Конгресс проголосовал за план президента Джо Байдена о поддержке экономики во время эпидемии коронавируса. На это выделят 1,9 триллиона долларов.
Источник:CNN
Соответствующий законопроект поддержали 219 конгрессменов, а 212 выступили против него.
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Теперь план по поддержке экономики передадут на рассмотрение в Сенат США.
Законопроект предусматривает выделение дополнительных денег на
- программу вакцинации;
- безопасное открытие школ;
- поддержку малого бизнеса;
- увеличение пособия по безработице и выплат на ребенка.
Основным пунктом документа также предусмотрено увеличение минимальной зарплаты в США с 7,25 до 15 долларов в час.
Коронавирус в США: какая ситуация сейчас
- Соединенные Штаты продолжают быть "лидерами" по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.
- С начала эпидемии болезнь диагностировали у более 29 миллионов человек, умерли – более 523 тысячи.
- 25 февраля Джо Байден своим распоряжением продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, который ввели в связи с пандемией COVID-19.
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