Відмова від курсу Дональда Трампа, повернення у міжнародні договори, скасування надзвичайного стану на південному кордоні – перший день нового президента США буде насиченим.

Після інавгурації 46-й президент США Джо Байден проведе перші години на посаді, підписуючи та видаючи укази та розпорядження. Багато з них скасують політичні рішення минулого президента – Дональда Трампа. 24 канал розповідає, чого варто чекати у перший день.

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Рішення номер один: носити маски

Ще під час кампанії та виборів Байден закликав Америку носити маски перші 100 днів його каденції. Тепер, як повідомляє CNN, першим указом буде саме "носіння масок у федеральних будівлях та під час переміщення у транспорті між штатами". Взагалі, боротьба з коронавірусом, який вже забрав 400 тисяч життів американців, буде першим пріоритетом. І це цілком зрозуміло.

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Адміністрація намагається розвернути ситуацію на 180 градусів, оскільки попередня команда не завжди зважала на захист себе та інших. Навіть після того, як захворіла родина президента та сам Трамп.

Цей указ зобов'яже федеральні агенції та федеральні землі вжити заходів щодо використання масок та соціальної дистанції,

– сказав координатор по відсічі COVID-19 Джеффрі Зінц.

Байден закличе американців носити маски перші 100 днів / Колаж Finder

Сам Байден зробить заклик до губернаторів, лікарів, медичних чиновників, мерів, лідерів бізнесу щодо виконання рішення, додав Зінц. Він підкреслив, що "це не політичне рішення. Воно про здоров'я наших родин та відновлення економки нашої країни".

Продовжуючи тему коронавірусу, можна чекати на такі дії:

Повернення США до ВООЗ (Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я – 24) з якої Трамп вийшов, звинувативши ВООЗ у залежності від Китаю; частково це була справедлива критика;

(Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я – 24) з якої Трамп вийшов, звинувативши ВООЗ у залежності від Китаю; частково це була справедлива критика; Створення посади "Координатора по відповіді на COVID-19". Ця людина доповідатиме особисто президенту США і буде займатися вакцинацією та медичним обладнанням

Директорат з глобальної безпеки здоров'я та біозахисту у складі Ради Нацбезпеки буде відновлений. Трамп його свого часу розпустив;

Байден також часто згадував про старий закон, що називається "Акт оборонної промисловості" (Defense Production Act – 24) для масового виробництва вакцини та інших необхідних під час пандемії речей. Причому, компанії можна змушувати виробляти їх як під час війни. Опальний доктор Ентоні Фаучі, з яким воював Трамп, стане головою делегації у ВООЗ.

Міграція та економіка: стіни не буде?

Байден планує негайно скасувати рішення Трампа про зведення стіни на кордоні з Мексикою (хоча президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор залишається протрампівським політиком – 24). Гроші (взяті, серед іншого, в бюджеті Пентагону – 24) будуть перенаправлені на інші потреби.

Обмеження навчання різноманіттю для федеральних працівників та підрядників – теж буде скасовано.

Що ще важливіше – негромадяни США тепер не будуть виключатися з переписів населення, поки при владі Джо Байден. Новий радник з нацбезпеки Джейк Салліван вказав, що новий лідер Америки проаналізує основні причини невдалої міграційної політики Трампа.

Буде виданий спеціальний меморандум президента, який зобов'яже скандальне за Трампа Міністерство внутрішньої безпеки "вжити заходів" по збереженню та зміцненню програми DACA (або як вона ще відома – Dreamers; коли людей привозять у США ще дітьми без документів – 24).

Міграційний план Байдена передбачає полегшений шлях до громадянства за 8 років. Dreamers, тимчасово захищені особи та важливі робітники зможуть ним скористатися. Загалом, це відкриває шлях до американського паспорта для 11 млн людей без документів.

Скандальну заборону Трампа для мусульман хочуть скасувати / Фото AP News

Найбільш резонансний указ, звісно, скасування так званого "Мусульманського бану". Він забороняв громадянам декількох арабських країн в'їзд до США. Це було одне з перших рішень Дональда Трампа. Окремо для ліберійців продовжена відстрочка від виїзду з США до 30 червня 2022 року.

На робочому місці буде заборонена дискримінація за гендерною ідентичністю та сексуальною орієнтацією. Чинний мораторій на виселення та вилучення майна продовжать як мінімум до 31 березня. Пауза у виплатах студентських позик до 30 вересня.

Клімат: важливий розворот

Щодо клімату та охорони навколишнього середовища, команда Байдена націлилася скасувати два рішення команди Трампа. Перше стосується виходу з Паризького договору по клімату. США повернуться через 30 днів.

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Республіканці та Трамп відкрито виступали проти нової зеленої енергетики, підтримуючи шахти, нафтовиробну промисловість і порушуючи десятки норм, які захищали повітря та екологію Америки. До речі, не допомогло – шахти продовжують закриватися по всій країні.

Зупинка прокладання трубопроводу стала однією з основних тем для індіанців / Фото EcoWatch

Друга ідея – зупинка будівництва трубопроводу Keystone XL, який проходив священними землями індіанців до Канади. Понад 100 рішень Трампа в екологічній царині будуть переглянуті та, якщо потрібно, скасовані.

Подолати чотири кризи

Демократи на чолі з Байденом виділили чотири одночасні кризи, які зараз переживає Америка: коронавірус, економіка, клімат та расова несправедливість, пише Vox. Щодо них усіх зараз розробляються пакети адміністративних дій.

Ці дії – лише початок нашої роботи, треба зробити набагато більше… але до 1 лютого Америка буде рухатись у правильному напрямку по усім чотирьом викликам – і багатьом іншим, – написав у службовій записці кандидат на голову адміністрації Білого Дому Рон Кляйн.

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Обмеження на виселення, наприклад, допоможе мільйонам людей, які втратили роботу через пандемію COVID-19. Потенційно, така загроза нависла над 40 млн американців.

З іншого боку, масочний мандат – більш символічний заклик, оскільки повноваження Білого Дому щодо його впровадження доволі обмежені. Але нова адміністрація впевнена, що показовий приклад з боку керівництва держави може вплинути на інших людей.

Школи та підприємства знову відкриють, але за умови запобіганню поширенню вірусу. Розширене тестування, захисту працівників, встановлення чітких стандартів суспільної охорони здоров'я.

Вже відомо, що Байден запропонував новий величезний пакет допомоги у 1,9 трлн доларів США для підтримки нації у коронавірусні часи. Мінімальну зарплатню планують підвищити до 15 доларів на годину, додадуть фіскальні пільги на дітей та інше.

Байден також обіцяв "скликати кліматичний саміт" та поставити країну на рейки досягнення "нульових викидів до 2050 року". Економіка буде підтримана програмою "Купуй американське".

Складні шляхи попереду

Втім, деякі бажання Байдена не вийде легко виконати, пишуть ABC News. Контроль над вогнепальною зброєю, зниження податків (в основному для багатіїв) з боку Трампа, прощення позик студентів – все це має бути схвалене розділеним Конгресом. "Насправді, ймовірно, все що хочуть вони робити не зможуть", впевнений аналітик Натанієль Ракіч з FiveThirtyEight.

До того ж, Сенат ще має затвердити кандидатури у кабінет Байдена. Процес не встигає за дедлайном через довибори у Джорджії, імпічмент Трампу та передачу справ демократам. Є ризик, що американський президент вперше за 10 років не матиме жодного міністра на роботі у свій перший день.

У Трампа у перший день затвердили голів Міноборони та внутрішньої безпеки, Обама мав аж сім політиків у кабінеті після інавгурації. Перш ніж робити цю країну знов великою (чого так і не вдалося Трампу) треба згадати про втрати та труднощі, через які вона вже пройшла. Але система все одно вистояла.