Отказ от курса Дональда Трампа, возвращение в международные договоры, отмена чрезвычайного положения на южной границе – первый день нового президента США будет насыщенным.

После инаугурации 46-й президент США Джо Байден проведет первые часы в должности, подписывая и издавая указы и распоряжения. Многие из них отменят политические решения прошлого президента – Дональда Трампа. 24 канал рассказывает, чего стоит ждать в первый день.

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Решение номер один: носить маски

Еще во время кампании и выборов Байден призвал Америку носить маски первые 100 дней его каденции. Теперь, как сообщает CNN, первым указом будет именно "ношение масок в федеральных зданиях и во время перемещения в транспорте между штатами". Вообще, борьба с коронавирусом, который уже унес 400 тысяч жизней американцев, будет первым приоритетом. И это вполне объяснимо.

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Администрация пытается развернуть ситуацию на 180 градусов, поскольку предыдущая команда не всегда обращала внимание на защиту себя и других. Даже после того, как заболела семья президента и сам Трамп.

Этот указ обяжет федеральные агентства и федеральные земли принять меры по использованию масок и социальной дистанции,

– сказал координатор по отпору COVID-19 Джеффри Зинц.

Байден призовет американцев носить маски первые 100 дней / коллаж Finder

Сам Байден сделает призыв к губернаторам, врачам, медицинским чиновникам, мэрам, лидерам бизнеса по выполнению решения, добавил Зинц. Он подчеркнул, что "это не политическое решение. Оно о здоровье наших семей и восстановлении экономки нашей страны".

Продолжая тему коронавируса, можно ждать следующих действий:

Возвращение США к ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения – 24) с которой Трамп вышел, обвинив ВОЗ в зависимости от Китая; отчасти это была справедливая критика;

(Всемирной Организации Здравоохранения – 24) с которой Трамп вышел, обвинив ВОЗ в зависимости от Китая; отчасти это была справедливая критика; Создание должности "Координатора по ответу на COVID-19". Этот человек будет докладывать лично президенту США и будет заниматься вакцинацией и медицинским оборудованием;

Директорат по глобальной безопасности здоровья и биозащите в составе Совета Нацбезопасности будет восстановлен. Трамп его в свое время распустил.

Байден также часто вспоминал о старом законе, что называется "Акт оборонной промышленности" (Defense Production Act – 24) для массового производства вакцины и других необходимых во время пандемии вещей. Причем компании можно заставлять производить их как во время войны. Опальный доктор Энтони Фаучи, с которым воевал Трамп, станет главой делегации в ВОЗ.

Миграция и экономика: стены не будет?

Байден планирует немедленно отменить решение Трампа о возведении стены на границе с Мексикой (хотя президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор остается противрамповским политиком – 24). Деньги (взятые, среди прочего, в бюджете Пентагона – 24) будут перенаправлены на другие нужды.

Ограничение обучения разнообразию для федеральных работников и подрядчиков – тоже будет отменено.

Что еще самое важное – неграждане США теперь не будут исключаться из переписей населения, пока у власти Джо Байден. Новый советник по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что новый лидер Америки проанализирует основные причины неудачной миграционной политики Трампа.

Будет выдан специальный меморандум президента, который обяжет скандальное за Трампа Министерство внутренней безопасности "принять меры" по сохранению и укреплению программы DACA (или как она еще известна – Dreamers; когда людей привозят в США еще детьми без документов – 24).

Миграционный план Байдена предусматривает облегченный путь к гражданству за 8 лет. Dreamers, временно защищенные лица и важные рабочие смогут им воспользоваться. В общем, это открывает путь к американскому паспорту для 11 млн человек без документов.

Скандальный запрет Трампа для мусульман хотят отменить / Фото AP News

Наиболее резонансный указ, конечно, отмена так называемого "Мусульманского бана". Он запрещал гражданам нескольких арабских стран въезд в США. Это было одно из первых решений Дональда Трампа. Отдельно для либерийцев продлена отсрочка от выезда из США до 30 июня 2022 года.

На рабочем месте будет запрещена дискриминация по гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Действующий мораторий на выселение и изъятие имущества продлят как минимум до 31 марта. Пауза в выплатах студенческих займов до 30 сентября.

Климат: важный разворот

Насчет климата и охраны окружающей среды, команда Байдена нацелилась отменить два решения команды Трампа. Первое касается выхода из Парижского договора по климату. США вернутся через 30 дней.

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Республиканцы и Трамп открыто выступали против новой зеленой энергетики, поддерживая шахты, нефтеперерабатывающую промышленность и нарушая десятки норм, которые защищали воздух и экологию Америки. Кстати, не помогло – шахты продолжают закрываться по всей стране.

Остановка прокладки трубопровода стала одной из основных тем для индейцев / Фото EcoWatch

Вторая идея – остановка строительства трубопровода Keystone XL, который проходил священными землями индейцев в Канаду. Более 100 решений Трампа в экологической сфере будут пересмотрены и, если нужно, отменены.

Преодолеть четыре кризиса

Демократы во главе с Байденом выделили четыре одновременных кризиса, которые сейчас переживает Америка: коронавирус, экономика, климат и расовая несправедливость, пишет Vox. По ним всем сейчас разрабатываются пакеты административных действий.

Эти действия – лишь начало нашей работы, надо сделать гораздо больше... но до 1 февраля Америка будет двигаться в правильном направлении по всем четырем вызовам и многим другим, – написал в служебной записке кандидат на главу администрации Белого Дома Рон Клейн.

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Ограничения на выселение, например, поможет миллионам людей, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Потенциально, такая угроза нависла над 40 млн американцев.

С другой стороны, масочный мандат – более символичный призыв, поскольку полномочия Белого Дома по его внедрению довольно ограничены. Но новая администрация уверена, что показательный пример со стороны руководства государства может повлиять на других людей.

Школы и предприятия снова откроют, но при условии предотвращения распространения вируса. Расширенное тестирование, защита работников, установление четких стандартов общественного здравоохранения.

Уже известно, что Байден предложил новый огромный пакет помощи в 1,9 трлн долларов США для поддержки нации в коронавирусные времена. Минимальную зарплату планируют повысить до 15 долларов в час, добавят фискальные льготы на детей и прочее.

Байден также обещал "созвать климатический саммит" и поставить страну на рельсы достижения "нулевых выбросов к 2050 году". Экономика будет поддержана программой "Покупай американское".

Сложные пути впереди

Впрочем, некоторые желания Байдена не получится легко исполнить, пишут ABC News. Контроль над огнестрельным оружием, снижение налогов (в основном для богачей) со стороны Трампа, прощение займов студентов – все это должно быть одобрено разделенным Конгрессом. "На самом деле, вероятно, все что хотят они делать не смогут", уверен аналитик Натаниель Ракич из FiveThirtyEight.

К тому же, Сенат еще должен утвердить кандидатуры в кабинет Байдена. Процесс не поспевает за дедлайном из-за довыборов в Джорджии, импичмента Трампа и передачи дел демократам. Есть риск, что американский президент впервые за 10 лет не будет иметь ни одного министра на работе в свой первый день.

У Трампа в первый день утвердили глав Минобороны и внутренней безопасности, Обама имел аж семь политиков в кабинете после инаугурации. Прежде чем делать эту страну вновь великой (чего так и не удалось Трампу) надо вспомнить о потерях и трудностях, через которые она уже прошла. Но система все равно выстояла.