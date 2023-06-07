Суперечкам покладено край: Сенат Швейцарії дозволив реекспорт зброї в Україну

Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка розблоковує реекспорт зброї швейцарського виробництва в Україну. Це дуже гучна подія, оскільки до цього моменту Швейцарія дотримувалася нейтралітету.

Верхня палата парламенту підтвердила цю позицію сьогодні, 7 червня. За відповідне рішення проголосували 22 парламентарі, проти висловилися – 17. Чотири парламентарі утрималися.

Увага Зберігала нейтралітет 200 років: Швейцарія дозволила постачати зброю в Україну

Нижня палата кілька днів тому проголосувала проти, тож тепер їй доведеться ще раз розглянути це питання.

Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її до країн, залучених у збройні конфлікти,

– ідеться на сайті Сенату Швейцарії.

Для країн, які купують зброю швейцарського виробництва, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Умовою є те, що країна призначення не залучена до конфлікту та не порушує серйозно права людини та не здійснює своє право на самооборону.

Україна вдячна Швейцарії за позицію

Згідно з текстом ініціативи, це буде стосуватись країн, "які віддані цінностям Швейцарії", — це Німеччина, Італія, США чи Угорщина.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба уже відреагував на голосування – подякував колегам.

Я дякую верхній палаті швейцарського парламенту за важливий крок щодо розблокування реекспорту зброї швейцарського виробництва. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки. Я вдячний Швейцарії за її солідарність з Україною за збереження її нейтралітету,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Що цьому передувало