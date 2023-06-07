Спорам положен конец: Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину
Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, разблокирующему реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину. Это очень громкое событие, поскольку до этого момента Швейцария придерживалась нейтралитета.
Верхняя палата парламента подтвердила данную позицию сегодня, 7 июня. За соответствующее решение проголосовали 22 парламентария, против высказались – 17. Четыре парламентария воздержались.
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Нижняя палата несколько дней назад проголосовала против, теперь ей придется еще раз рассмотреть этот вопрос.
Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты,
– говорится на сайте Сената Швейцарии.
Для стран, покупающих оружие швейцарского производства, срок действия запрета на реэкспорт могут ограничить пять лет. Условие состоит в том, что страна назначения не вовлечена в конфликт и не нарушает серьезно права человека и не осуществляет свое право на самооборону.Согласно тексту инициативы, это будет относиться к странам, "которые отданы ценностям Швейцарии", — это Германия, Италия, США или Венгрия.
Украина благодарна Швейцарии за позицию
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на голосование – поблагодарил коллег.
Я благодарю верхнюю палату швейцарского парламента за важный шаг по разблокированию реэкспорта оружия швейцарского производства. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной за сохранение ее нейтралитета,
– отметил Дмитрий Кулеба.
Что этому предшествовало
- На днях парламент Швейцарии отклонил законопроект, известный как "Lex Ukraine". Он разрешает третьим странам передавать Украине оружие швейцарского производства.
- В нем говорилось о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия до конца 2025 года.
- Сторонники законопроекта считали, что Швейцария должна оказывать больше поддержки Украине и вносить свой вклад в европейскую безопасность.
- В то же время противники отмечали, что непрямые поставки вооружений проблематичны с точки зрения принципов нейтралитета и что это вопрос "уважения к швейцарскому законодательству".
- Однако теперь похоже, что спорам положен конец.