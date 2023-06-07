Спорам положен конец: Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину

Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, разблокирующему реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину. Это очень громкое событие, поскольку до этого момента Швейцария придерживалась нейтралитета.

Верхняя палата парламента подтвердила данную позицию сегодня, 7 июня. За соответствующее решение проголосовали 22 парламентария, против высказались – 17. Четыре парламентария воздержались.

Внимание Сохраняла нейтралитет 200 лет: Швейцария разрешила поставлять оружие в Украину

Нижняя палата несколько дней назад проголосовала против, теперь ей придется еще раз рассмотреть этот вопрос.

Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты,

– говорится на сайте Сената Швейцарии.

Для стран, покупающих оружие швейцарского производства, срок действия запрета на реэкспорт могут ограничить пять лет. Условие состоит в том, что страна назначения не вовлечена в конфликт и не нарушает серьезно права человека и не осуществляет свое право на самооборону.

Украина благодарна Швейцарии за позицию

Согласно тексту инициативы, это будет относиться к странам, "которые отданы ценностям Швейцарии", — это Германия, Италия, США или Венгрия.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на голосование – поблагодарил коллег.

Я благодарю верхнюю палату швейцарского парламента за важный шаг по разблокированию реэкспорта оружия швейцарского производства. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной за сохранение ее нейтралитета,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Что этому предшествовало